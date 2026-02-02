Общины в конце года хаотично расходуют денежные средства, что оказывает давление на курс — экономисты Сегодня 16:05 — Валюта

Аномальный рост бюджетных расходов в конце года является одним из факторов традиционного сезонного скачка курса

Украинские общины в конце бюджетного года хаотично тратят деньги, чтобы не потерять остатки на счетах. Такая практика влияет не только на эффективность местных финансов, но и на валютный курс.

Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Резкий рост расходов в декабре

По данным ЦЭС, в декабре прошлого года местные бюджеты снова существенно нарастили расходы. Остатки средств на счетах органов местного самоуправления сократились почти вдвое по сравнению с ноябрем, а в Киеве — более чем в пять раз.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация повторяется ежегодно и уже давно стала хронической проблемой бюджетного процесса в конце года.

В ЦЭС объясняют, что часть проблемы связана с работой министерства финансов. Целевые средства часто распределяются с опозданием, действует правило «успей до 31 декабря или верни», а в условиях войны платежи в течение года проводятся с учетом очередности: сначала финансируются оборона и социальные расходы, а затем прочие потребности.

Другая часть ответственности лежит на общинах. Не все органы местного самоуправления вовремя приступают к закупкам, а бюджетные планы нередко корректируются уже в течение года. В результате трехлетнее бюджетное планирование, которое вновь было введено для общин в 2024 году, на практике работает не в полной мере.

Последствия для бюджетов и влияние на курс

Эксперты отмечают, что поспешное освоение средств отрицательно сказывается на качестве расходов. Ограниченные сроки не позволяют принимать взвешенные и экономически обоснованные решения, что снижает эффективность использования бюджетных ресурсов.

«Когда-то Кузьма Скрябин вел передачу „Шиканем“, где нужно было за час потратить призовые средства. Понятно, что в таких условиях трудно делать рациональные расходы», — привели пример эксперты.

В ЦЭС отмечают, что аномальный рост бюджетных расходов в конце года является одним из факторов традиционного сезонного скачка курса доллара. Это в свою очередь создает дополнительные риски для макрофинансовой стабильности.

Что предлагают эксперты

По мнению аналитиков Центра экономической стратегии, решение проблемы возможно при условии реального внедрения трехлетнего планирования на уровне общин. В то же время, правительство должно пересмотреть практику «сгорания» средств в конце календарного года.

Даже в условиях военного положения это позволило бы снизить декабрьские пики расходов и сделать бюджетный процесс более прогнозируемым без ежегодной «бюджетной лихорадки».

