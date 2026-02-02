Общины в конце года хаотично расходуют денежные средства, что оказывает давление на курс — экономисты
Украинские общины в конце бюджетного года хаотично тратят деньги, чтобы не потерять остатки на счетах. Такая практика влияет не только на эффективность местных финансов, но и на валютный курс.
Об этом сообщают эксперты Центра экономической стратегии (ЦЭС).
Резкий рост расходов в декабре
По данным ЦЭС, в декабре прошлого года местные бюджеты снова существенно нарастили расходы. Остатки средств на счетах органов местного самоуправления сократились почти вдвое по сравнению с ноябрем, а в Киеве — более чем в пять раз.
Эксперты отмечают, что подобная ситуация повторяется ежегодно и уже давно стала хронической проблемой бюджетного процесса в конце года.
В ЦЭС объясняют, что часть проблемы связана с работой министерства финансов. Целевые средства часто распределяются с опозданием, действует правило «успей до 31 декабря или верни», а в условиях войны платежи в течение года проводятся с учетом очередности: сначала финансируются оборона и социальные расходы, а затем прочие потребности.
Другая часть ответственности лежит на общинах. Не все органы местного самоуправления вовремя приступают к закупкам, а бюджетные планы нередко корректируются уже в течение года. В результате трехлетнее бюджетное планирование, которое вновь было введено для общин в 2024 году, на практике работает не в полной мере.
Последствия для бюджетов и влияние на курс
Эксперты отмечают, что поспешное освоение средств отрицательно сказывается на качестве расходов. Ограниченные сроки не позволяют принимать взвешенные и экономически обоснованные решения, что снижает эффективность использования бюджетных ресурсов.
«Когда-то Кузьма Скрябин вел передачу „Шиканем“, где нужно было за час потратить призовые средства. Понятно, что в таких условиях трудно делать рациональные расходы», — привели пример эксперты.
В ЦЭС отмечают, что аномальный рост бюджетных расходов в конце года является одним из факторов традиционного сезонного скачка курса доллара. Это в свою очередь создает дополнительные риски для макрофинансовой стабильности.
Что предлагают эксперты
По мнению аналитиков Центра экономической стратегии, решение проблемы возможно при условии реального внедрения трехлетнего планирования на уровне общин. В то же время, правительство должно пересмотреть практику «сгорания» средств в конце календарного года.
Даже в условиях военного положения это позволило бы снизить декабрьские пики расходов и сделать бюджетный процесс более прогнозируемым без ежегодной «бюджетной лихорадки».
