Гелетий назвал причины колебаний курса гривны

Разница между покупкой валюты населением в наличном сегменте в 2025 году по сравнению с 2024 годом составила $4,3 млрд.
Ослабление гривны в конце декабря 2025 года в январе 2026 было обусловлено преимущественно сезонными и ситуативными факторами. В то же время, ситуация на валютном рынке остается контролируемой и устойчивой.
Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Юрий Гелетий на пресс-брифинге по поводу решений правления НБУ по монетарной политике, передает «Интерфакс-Украина».

Доллар остается курсообразующей валютой

По словам Гелетия, для Национального банка курсообразующей валютой остается доллар США.
«Мы проводим интервенции и далее будем проводить интервенции именно в долларе», — отметил он.

Факторы давления на валютный рынок

Среди основных факторов, влиявших на курс гривны в конце 2025 года и начале 2025 года, НБУ называет значительные бюджетные расходы. Чистые расходы по единому казначейскому счету в декабре 2025 года превысили показатель декабря 2024 года на 93 млрд грн.
Дополнительный спрос на валюту формировали также выплаты «13-х» заработных плат и премий.
Отдельным фактором стал рост импорта энергооборудования, топлива и электроэнергии из-за постоянных атак россии на энергетическую инфраструктуру Украины.
Негативное влияние также оказали нарушение логистики и более слабое предложение иностранной валюты со стороны аграрного сектора, обусловленное неблагоприятными погодными условиями.

Динамика курса гривны в январе

Гелетий отметил, что год начался с официального курса гривны к доллару на уровне 42,35 грн/$1, в течение января курс достигал 43,41 грн/$1 (девальвация свыше 2%), однако в последние дни на фоне улучшения конъюнктуры и роста предложения НБУ наблюдается ревальвация: официальный курс составляет 42 года.
Он также сообщил, что международные резервы выросли с $43,8 млрд в начале прошлого года до $57,3 млрд на его конец, а в наличном сегменте среднедневной чистый спрос на валюту в январе-2025 сократился до $35 млн с $56 млн в январе-2024.
Разница между покупкой валюты населением в наличном сегменте в 2025 году по сравнению с 2024 годом составила $4,3 млрд, а часть средств была переориентирована на гривневые инструменты — срочные депозиты, текущие счета и ОВГЗ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что НБУ снизил учетную ставку с 30 января 2026 года с 15,5% до 15%.
По словам главы НБУ Андрея Пышного, ожидаемых объемов внешней помощи Украине будет хватать для безэмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета и поддержки международных резервов на уровне, достаточном для стабильности валютного рынка.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Payment systems