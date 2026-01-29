Международная поддержка будет способствовать стабильности гривны в 2026 году — Пышний Сегодня 15:40 — Валюта

Внешняя помощь позволит финансировать высокие дефициты бюджета и поддерживать высокий уровень резервов.

Ожидаемых объемов внешней помощи Украине будет достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита государственного бюджета и поддержки международных резервов на уровне, достаточном для стабильности валютного рынка.

Об этом сообщил глава Национального банка Андрей Пышный во время пресс-брифинга по решениям по монетарной политике.

Объемы внешней поддержки

В конце 2025 года Совет Европейского Союза принял решение о предоставлении Украине 90 млрд евро финансовой помощи в 2026—2027 годах в рамках механизма USL (Ukraine Support Loan).

Кроме того, поддержка Украины продолжится по действующему механизму ERA Loans.

В настоящее время идет согласование новой программы с Международным валютным фондом в размере 8,1 млрд долларов США.

Роль помощи для экономики

Внешняя финансовая поддержка позволит одновременно:

покрывать все еще высокий дефицит бюджета, обусловленный войной;

поддерживать высокий уровень интернациональных резервов.

Прогноз Национального банка предусматривает, что международные резервы Украины составят 65 млрд долларов. США к концу 2026 года и будут расти до 71 млрд долл. США в конце 2028 года.

«Это позволит НБУ поддерживать устойчивость валютного рынка и внедрять меры валютной либерализации при условии контроля рисков», — пояснил Пышный.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием. НБУ снизил учетную ставку с 30 января 2026 года с 15,5% до 15%.

