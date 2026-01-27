0 800 307 555
Евро достиг нового пика: что с долларом (инфографика)

Валюта
Пока евро обновляет исторические максимумы, американский доллар теряет в цене, откатившись до 43 грн за долл.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, устанавливающие курсы валют на 28 января.
Так, 28 января 2026 года Нацбанк установил официальный курс евро на уровне 51,2297 грн. Это новый абсолютный исторический максимум.
Курс впервые пересек отметку 51 грн (51,0647 грн), евро прибавил в цене еще 16,5 копеек.
В противоположность евро американский доллар демонстрирует обратную динамику. Официальный курс на 28 января установлен на уровне 42,9563 грн.
Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой рассказал, что в конце января ситуация на валютном рынке Украины постепенно успокоится. Спрос на иностранную валюту уменьшится, что поможет стабилизировать курс и снизит потребность в активном вмешательстве Национального банка.
В то же время, ожидания украинцев относительно курса гривны в 2026 году остаются преимущественно негативными. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования финансовой состоятельности граждан в 2026 году, проведенного информационным агентством Hronikers совместно с компанией Active Group.
Более половины украинцев (53,6%) прогнозируют ее обесценивание, из них 26,3% ожидают сильного падения. Оптимистические сценарии подорожания гривны разделяют только 23,2% респондентов.
Раньше мы писали, почему инвесторы выбирают евро: к чему готовиться украинцам.
Finance.ua
ВалютаНБУБанки Украины
