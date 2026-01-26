Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:02 — Валюта

Курс доллара в ближайшую неделю будет колебаться в пределах определенного диапазона

Официальный курс Национального банка за период 18−23 января демонстрировал умеренную и постепенную укрепляющую динамику гривны к доллару США.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

В числовом выражении укрепление на прошлой неделе составило около 25 копеек, что эквивалентно примерно минус 0,57% от исходного уровня. Среднедельный курс за неделю был на уровне 43,2551 грн/$; волатильность была низкой. Наибольшее ежедневное понижение произошло 20 января (-0,14 копеек, или — 0,33%), а остальные дни показывали незначительные крохотные коррекции. Так что неделю можно охарактеризовать как стабильное, контролируемое укрепление гривны без резких скачков.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующий:

19 января — 43,4130 грн/$;

20 января — 43,2678 грн/$;

21 января — 43,2522 грн/$;

22 января — 43,1759 грн/$;

23 января — 43,1667 грн/$.

В течение недели 19−23 января котировки в кассах банков были следующие: в понедельник купля/продажа держались на уровне 43,04/43,60 грн/$, во вторник незначительно ниже — 43,03/43,57 грн/$, в среду немного снизились, покупка даже была ниже/2,2 тоже был ниже, чем в первые дни недели, — 43,47 грн/$; в четверг курсы снизились еще — 42,88/43,44 грн/$, а в пятницу немного поднялись — 42,90/43,45 грн/$.

Курс на межбанке

Неделя на межбанке прошла стабильно с умеренными колебаниями: большинство сессий двигались в узком коридоре, примерно 43,05−43,32 грн/$. Исключением стала среда с техническим отскоком к понижению ниже 43 грн/$. Такая картина свидетельствует об отсутствии мощных фундаментальных драйверов в течение недели и о преобладании краткосрочных позиций.

Читайте также Укрепление доллара может ударить по золоту — инвестор

Понедельник на межбанке прошел в относительно спокойном режиме: сессия открылась на 43,30 грн/$ и завершилась на 43,28 грн/$, с дневным диапазоном 43,21−43,32 грн/$ — внутридневной разброс в пределах 0,11 грн. Торговля велась без существенных шоков и отображала баланс спроса и предложения на коротких горизонтах.

Во вторник рынок начался с 43,27 грн/$ и закончился на 43,23 грн/$; дневной максимум/минимум — 43,31/43,21 грн/$. День прошел в узком коридоре, характерном для стабильных сессий, когда отсутствуют доминирующие внешние факторы.

Среда принесла самое заметное движение: старт на 43,24 грн/$, дневной максимум 43,30 грн/$, но финал — на минимуме дня 42,98 грн/$. Это техническое снижение указывает на краткосрочное преобладание предложения или коррекцию позиций игроков в середине недели.

В четверг торги начались на 43,05 грн/$ и завершились на 43,16 грн/$; сессия прошла в пределах узкого диапазона без четкой трендовой направленности.

Пятница подтвердила боковую динамику: открытие 43,16 грн/$, закрытие 43,14 грн/$, дневной максимум/минимум — 43,18/43,08 грн/$. В общей сложности за неделю гривна укрепилась на 16 копеек, или примерно 0,37%.

Что делал регулятор

По итогам недели 19−23 января объем чистых интервенций составил $1061,6 млн. Это на 17% больше, чем на прошлой неделе ($904,90 млн) и на 49% больше, чем в первую полную неделю января.

Национальный банк продолжает проводить политику, направленную на сглаживание колебаний и поддержку функционирования рынка, а достаточно высокий уровень международных резервов дает ему значительные инструменты для таких действий. Поэтому наиболее вероятная тенденция формирования курса в неделю — диапазонное колебание при эпизодическом вмешательстве регулятора для его стабилизации.

Что будет влиять на курс

Спрос и предложение валюты остаются под влиянием одновременных факторов: операций бизнеса по экспортно-импортным платежам, траншей международной помощи и реакции частных участников рынка на новости. В течение 26−30 января на межбанке могут возникать кратковременные как ослабления, так и усиления, но они должны быстро сглаживаться.

Рынок обычно реагирует на внешние новости: положительные сигналы для инвесторов или подтвержденные поступления международной поддержки обычно влекут за собой краткосрочное усиление национальной валюты, тогда как эскалация геополитического риска или усиление спроса населения на валюту дают обратную реакцию.

Недавнее улучшение кредитных сигналов и рейтинговые события могут постепенно снижать риск для гривны, но они не устраняют потребности в оперативных интервенциях в случае резких потрясений.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.