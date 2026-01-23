Доллар «успокоится»: что будет с валютой до конца января Сегодня 08:02 — Валюта

Эксперт ожидает затишье на валютном рынке

В конце января ситуация на валютном рынке Украины постепенно успокоится. Спрос на иностранную валюту уменьшится, что поможет стабилизировать курс и снизит потребность в активном вмешательстве Национального банка.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой.

Контролируемая девальвация гривны

По словам эксперта, в начале года валютный рынок прошел этап активных курсовых изменений, однако эти процессы были ожидаемы и заложены в базовые сценарии.

«Они соответствуют сценарию медленной и контролируемой девальвации гривны, заложенной как в рекомендациях МВФ, так и в бюджетных ориентирах на 2026 год. После этого этапа курсы переходят в более прогнозируемые коридоры без резких ежедневных колебаний», — сказал эксперт.

По его словам, крупные международные резервы позволяют НБУ действовать спокойно и без резких шагов. Регулятор выходит на рынок только при необходимости сглаживать краткосрочные дисбалансы между спросом и предложением.

Воздействие на курс инфляции, войны и макроэкономических условий

Банкир отметил, что общая макроэкономическая ситуация способствует валютной стабильности. Инфляция замедляется: в декабре она составила 0,2%, а по итогам января ожидается на уровне 0,3−0,5%. В годовом исчислении инфляция находится в пределах 8−9% и не создает рисков для курса.

«В то же время война остается фактором неопределенности. В случае обострения ситуации с безопасностью возможны эмоциональные реакции на наличном рынке. Чаще всего это проявляется в расширении спредов, тогда как безналичный сегмент остается относительно стабильным», — добавил Лесовой.

Прогноз курса на конец января

По его прогнозу, в период с 26 января по 1 февраля курсовые коридоры будут составлять:

межбанк: 42,75−43,25 грн/долл. и 49−50,5 грн/евро;

наличный рынок: 42,5−43,5 грн/долл. и 49−50,5 грн/евро.

Ежедневные колебания курса ожидаются на уровне до 0,05−0,15 грн. на межбанке, до 0,1−0,2 грн. в банках и до 0,3 грн. в обменниках. Недельные отклонения могут достигать 1−1,5% от курса к началу недели.

