0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ ослабил гривну до нового исторического минимума: аналитики объяснили, что происходит на валютном рынке

Валюта
130
Курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года
Курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года
На прошлой неделе Национальный банк ослабил курс гривны до более чем 43,8 грн за доллар США, несмотря на относительно стабильную ситуацию с дефицитом валюты на рынке.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты

Дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней вырос всего на 7% до $579 млн со смещением в сторону розничного сегмента.
Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 28% до $338 млн, в то время как в розничном сегменте она составила $241 млн, что является максимумом за 13 месяцев.
Несмотря на неизменный дефицит валюты, НБУ сократил свои интервенции. За прошедшую неделю они составили $770 млн, что на 5% меньше предыдущей недели и ниже нынешнего средненедельного объема.

Курс гривны достиг нового исторического уровня

Гривна ослабла до 43.81 грн/$ в прошлый четверг, что стало самым высоким историческим уровнем стоимости доллара США.
Гривна ослабла до 43,81 грн за доллар в прошлый четверг
Гривна ослабла до 43,81 грн за доллар в прошлый четверг, icu.ua
В целом, за неделю гривна ослабла на 1.5% до 43.73 грн/$, а с начала года на 3.3%.
Относительно евро гривна, напротив, усилилась на прошлой неделе на 0.6%.

Аналитики объясняют девальвацию политикой НБУ

«Решение НБУ резко ослабить гривну на прошлой неделе сложно объяснить рыночными факторами, ведь и дефицит на рынке, и объемы интервенций не изменились заметно по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому девальвацию гривны следует интерпретировать как сознательное решение НБУ сделать очередной шаг в направлении управляемой девальвации», — объясняют.
Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько усилить гривну в следующие недели. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в целом курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.
«Мы не видим оснований для того, чтобы курс „вылетал в космос“. У нас есть неплохая подушка безопасности — наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем было в начале 2022 года. Плюс мы предвидим значительные объемы внешнего финансирования. У нас есть опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через многие вызовы», — заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.
📢 InvestMarket от «Минфин» — онлайн-навигатор на рынке инвестиций. Сравнивайте условия и выбирайте проекты для инвестирования.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаДолларКурс гривны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems