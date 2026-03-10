НБУ ослабил гривну до нового исторического минимума: аналитики объяснили, что происходит на валютном рынке Сегодня 14:02 — Валюта

Курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года

На прошлой неделе Национальный банк ослабил курс гривны до более чем 43,8 грн за доллар США, несмотря на относительно стабильную ситуацию с дефицитом валюты на рынке.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Дефицит валюты

Дефицит валюты на рынке по итогам четырех рабочих дней вырос всего на 7% до $579 млн со смещением в сторону розничного сегмента.

Чистая покупка валюты на межбанковском рынке сократилась на 28% до $338 млн, в то время как в розничном сегменте она составила $241 млн, что является максимумом за 13 месяцев.

Несмотря на неизменный дефицит валюты, НБУ сократил свои интервенции. За прошедшую неделю они составили $770 млн, что на 5% меньше предыдущей недели и ниже нынешнего средненедельного объема.

Курс гривны достиг нового исторического уровня

Гривна ослабла до 43.81 грн/$ в прошлый четверг, что стало самым высоким историческим уровнем стоимости доллара США.

Гривна ослабла до 43,81 грн за доллар в прошлый четверг, icu.ua

В целом, за неделю гривна ослабла на 1.5% до 43.73 грн/$, а с начала года на 3.3%.

Относительно евро гривна, напротив, усилилась на прошлой неделе на 0.6%.

Аналитики объясняют девальвацию политикой НБУ

«Решение НБУ резко ослабить гривну на прошлой неделе сложно объяснить рыночными факторами, ведь и дефицит на рынке, и объемы интервенций не изменились заметно по сравнению с предыдущей неделей. Поэтому девальвацию гривны следует интерпретировать как сознательное решение НБУ сделать очередной шаг в направлении управляемой девальвации», — объясняют.

Чтобы не допустить усиления девальвационных ожиданий, НБУ, вероятно, будет стремиться несколько усилить гривну в следующие недели. Однако до конца года шаги по девальвации гривны будут повторяться и в целом курс будет двигаться до уровня 45 грн/$ до конца года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.

«Мы не видим оснований для того, чтобы курс „вылетал в космос“. У нас есть неплохая подушка безопасности — наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем было в начале 2022 года. Плюс мы предвидим значительные объемы внешнего финансирования. У нас есть опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли через многие вызовы», — заявил первый заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук.

