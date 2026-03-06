НБУ объяснил, почему сократились международные резервы Украины Сегодня 17:02 — Валюта

Международные резервы Украины сократились в феврале

По состоянию на 1 марта 2026 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 54 753,4 млн долл. США. В течение февраля их объем снизился на 5,0%.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Такая динамика объясняется, прежде всего, валютными интервенциями Национального банка Украины и выплатами по государственному долгу в иностранной валюте. В то же время, эти расходы были лишь частично компенсированы поступлениями от международных партнеров и размещением валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ).

Несмотря на сокращение, текущий объем резервов остается достаточным для поддержания стабильности валютного рынка.

Операции НБУ на валютном рынке

Одним из ключевых факторов изменений стали операции Национального банка на валютном рынке.

В феврале 2026 года по сравнению с январем чистая продажа валюты НБУ снизилась на 19,8%. В общей сложности, по балансовым данным регулятора, на валютном рынке было продано 2 989,5 млн долл. США.

Поступления и выплаты по государственному долгу

В феврале на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 1 млрд долл. США, в частности:

690,8 млн долл. США — через счета Всемирного банка в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

309,6 млн долл. США — от размещения ОВГЗ.

Читайте также Государственный долг Украины стал дешевле и длиннее по срокам погашения — Минфин

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено 804,1 млн долл. США, из них:

472,2 млн долл. США — обслуживание и погашение ОВГЗ;

331,9 млн долл. США — выплаты другим кредиторам.

Кроме того, Украина выплатила Международному валютному фонду 279,7 млн долл. США.

Переоценка финансовых инструментов

На объем резервов также повлияла переоценка финансовых инструментов, которая произошла из-за изменения рыночной стоимости активов и валютных курсов.

В феврале благодаря такой переоценке их стоимость увеличилась на 152,5 млн долл. США.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 5,7 месяца грядущего импорта.

Уточненные данные по международным резервам НБУ можно просмотреть по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.