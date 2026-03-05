Цифровое евро: что готовит ЕС для обеспечения платежного суверенитета Сегодня 18:34 — Валюта

Шесть из десяти европейских транзакций проходят через американскую инфраструктуру, как Visa, Mastercard и PayPal. Брюссель хочет изменить это с помощью цифрового евро, своего амбициозного плана.

Зависимость ЕС от иностранных платежных схем стала невыносимой в эпоху торговых войн, санкций и геополитической фрагментации, пишет euronews

Европа придерживается двусторонней стратегии: публичной инициативы, цифрового евро, цифровой валюты центрального банка, выпускаемого Европейским центральным банком (ЕЦБ), и частной инициативы, платежных сетей «со счетов на счет», таких как Wero, поддерживаемых крупными европейскими банками.

Цифровые деньги

ЕЦБ планирует выпускать цифровые деньги, которые будут прямым требованием к центральному банку, а не к коммерческому банку. Они не будут колебаться, как биткойн, не будут обрабатываться через США, как дебетовая карточка, и будут законным платежным средством, в отличие от стейблкоинов.

Евросистема пригласит европейских поставщиков платежных услуг в 2026 году выразить заинтересованность в участии в пилотном проекте цифрового евро, запланированном на вторую половину 2027 года.

Эта инициатива является результатом решения Совета руководящих органов Европейского центрального банка продолжить проект, а окончательное решение о выпуске цифрового евро будет принято при условии принятия соответствующего законодательства ЕС.

12-месячный пилотный проект будет оценивать техническую и операционную готовность с помощью контролируемых транзакций, отражающих дизайн, но без статуса законного платежного средства.

Законодательная задержка

Европейская комиссия подала на рассмотрение свое решение по цифровому евро еще в июне 2023 года. Спустя почти три года Европейский парламент так и не принял переговорной позиции.

Комитет по экономическим и монетарным вопросам (ECON) неоднократно блокировал ключевые поправки, включая положения, предусматривающие полную онлайн-функциональность наряду с офлайн-режимом.

Мнения экспертов

Джудит Арнал, старшая научная сотрудница CEPS и Real Instituto Elcano, обеспокоена тем, как Брюссель трактует эту проблему: «Меня немного пугает нынешняя позиция, которую я слышу в Европейском парламенте. Они «смешивают некоторые вещи, по сути, кладут в одну корзину Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, Microsoft».

Она объясняет, что экосистема розничных платежей имеет четкие уровни. Visa и Mastercard доминируют на уровне схемы, правилах и рельсах. Но в обработке и эквайринге «мы полагаемся исключительно на компании из ЕС. Так что здесь нет никакой зависимости». Между тем Apple Pay и Google Pay представляют собой цифровые контейнеры: удобно, да, но не угроза суверенитета. «Apple Pay создает возможные проблемы конкуренции. Это проблемы иного характера, и мы не должны их смешивать, потому что плохой диагноз приведет к плохим лекарствам».

Ее беспокойство состоит в том, чтобы «стать похожим на риторику антиамериканских компаний, отождествляя администрацию Трампа с частными компаниями». Одно дело — геополитический спор, а совсем другое — просто отрезать 27 государств-членов от схем Visa и Mastercard.

Wero, общеевропейский кошелек, поддерживаемый Европейской платежной инициативой (EPI), работает во Франции, Германии и Бельгии, а соглашения о совместимости распространяются по всей Европе.

Директор по стратегии EPI Людовик Франческони наметил как амбиции, так и их ограничения: «Европа — это открытая экономика, и международные схемы сегодня составляют шесть из десяти транзакций, особенно это касается международных платежей.. Цель состоит в перебалансировании и предложении альтернативы. Мощное европейское решение повышает конкуренцию, укрепляет устойчивость и придает банкам и торговцам больше выбора».

