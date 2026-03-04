Население уменьшило в феврале покупку валюты более чем на треть
Чистая покупка валюты населением в феврале текущего года сократилась на 34% до 541 млн долларов в эквиваленте.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Покупка безналичной валюты в феврале составила 354 млн долларов, а продажа — 332 млн долларов.
Объемы покупки и продажи наличной валюты в феврале сократились и составили 1,635 млрд долларов и 1,116 млрд долларов соответственно.
Чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 519 млн долларов.
Мировые рынки реагируют на военную операцию США и Израиля против Ирана, и это напряжение уже влияет на валютные колебания. Украинский рынок не остается в стороне: курс евро и доллара зависит как от внешних новостей, так и внутренних факторов.
Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев в прогнозе для Finance.ua, неделя со 2 по 6 марта будет активной, но контролируемой.
