Население уменьшило в феврале покупку валюты более чем на треть Сегодня 15:15 — Валюта

Население уменьшило в феврале покупку валюты более чем на треть

Чистая покупка валюты населением в феврале текущего года сократилась на 34% до 541 млн долларов в эквиваленте.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

Покупка безналичной валюты в феврале составила 354 млн долларов, а продажа — 332 млн долларов.

Объемы покупки и продажи наличной валюты в феврале сократились и составили 1,635 млрд долларов и 1,116 млрд долларов соответственно.

Чистая покупка наличной валюты населением в прошлом месяце составила 519 млн долларов.

Мировые рынки реагируют на военную операцию США и Израиля против Ирана, и это напряжение уже влияет на валютные колебания. Украинский рынок не остается в стороне: курс евро и доллара зависит как от внешних новостей, так и внутренних факторов.

Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев в прогнозе для Finance.ua , неделя со 2 по 6 марта будет активной, но контролируемой.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.