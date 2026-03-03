0 800 307 555
Война в Иране: как это отразится на долларе и евро на этой неделе? Вот что будет с вашими деньгами

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлияет на валюту
Мировые рынки реагируют на военную операцию США и Израиля против Ирана, и это напряжение уже влияет на валютные колебания. Украинский рынок не остается в стороне: курс евро и доллара зависит как от внешних новостей, так и внутренних факторов.
Как отметил финансовый аналитик Алексей Козырев в прогнозе для Finance.ua, неделя со 2 по 6 марта будет активной, но контролируемой.

Прогноз по безналичному доллару

На мировых рынках пара евро/доллар ожидается в пределах 1,171−1,19.
В Украине безналичный доллар, по прогнозу, будет находиться в коридоре 42,95−43,50 грн. Теоретически из-за колебаний на внешних рынках курс евро мог бы меняться в широком диапазоне — от 50,29 до 51,77 грн.
Впрочем, реальные значения, по оценке эксперта, будут более сдержанными — 50,60−51,40 грн за евро. Причина — политика «гибкого курсообразования» НБУ, который сглаживает резкие скачки посредством валютных интервенций.
Наибольшая волатильность на мировых рынках ожидается со среды по пятницу, когда будут обнародованы важные макроэкономические данные.

Что еще будет давить на курс

С началом месяца возобновляются лимиты НБУ на покупку валюты: до 50 тыс. грн в эквиваленте карты и до 200 тыс. грн на депозиты более трех месяцев.
Граждане активно пользуются этими возможностями. Поэтому банки выходят на межбанк, чтобы закрыть свои валютные позиции. По оценке эксперта, в период 2−6 марта это может прибавить 70−110 млн долларов дополнительного спроса. В то же время, эксперт отмечает, что для рынка это рабочий объем.

Что будет в обменниках до 8 марта

В канун праздника обменники традиционно корректируют наличные курсы. По словам эксперта, с середины недели часть точек, особенно в торговых центрах, может снизить курс приема валюты у населения примерно на 5−10 копеек по доллару и на 5−15 копеек по евро.
Расчет прост: в предпраздничный период часть людей активнее сдает валюту. Поэтому тем, кто планирует обмен, следует сравнивать курсы в разных пунктах и ​​не торопиться с операциями.
Подробный прогноз курса смотрите в видео:
Светлана Вышковская
Редактор
Payment systems