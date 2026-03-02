Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 13:00 — Валюта

Эксперт спрогнозировала курс доллара в Украине

На протяжении всего февраля гривна колебалась в узком диапазоне. Официальный курс НБУ за месяц изменился очень незначительно — в первый рабочий день месяца он был около 42,81 грн/долл., далее до середины месяца — около 43,10 грн/долл. и повышался до 43,29 грн/долл. 19 февраля, а также во вторник на прошлой неделе, однако к концу месяца снизился до 43,20 грн/долл.

Об этом сообщила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Последняя зимняя неделя показала такую ​​же в целом спокойную динамику и даже с незначительным укреплением гривны. В пределах недели курс колебался по узкому коридору, размер колебаний составил примерно 9 копеек.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующий:

23 февраля — 43,2747 грн/$;

24 февраля — 43,2982 грн/$;

25 февраля — 43,2648 грн/$;

26 февраля — 43,2413 грн/$;

27 февраля — 43,2081 грн/$.

Котировки в банках и обменниках в течение февраля оставались стабильными: спреды между покупкой и продажей составляли около 50−60 копеек. В общем, движение курса соответствовало сезонному ожиданию, ведь после зимы обменный рынок обычно успокаивается, и не делал неожиданных движений. В течение 23−27 февраля курс в обменниках был следующий: в понедельник покупка/продажа проходили на уровнях около 42,94−43,50 грн/$, а со второго дня недели стали снижаться: во вторник курсы были на отметках около 42,92−43,48 грн/$, в среду — 4−4 42,89/43,42 грн/$, а в пятницу — 42,87−43,38 грн/$.

Курс на межбанке

Неделя на межбанке 23−27 февраля тоже была относительно спокойной и прошла в узком диапазоне: самой высокой отметкой стало 43,36 грн/$ (понедельник), самой низкой — 43,10 грн/$ (пятничное закрытие).

Понедельник, 23 февраля, начался с минимума дня 43,27 грн/$, в течение дня спрос постепенно нарастал — торги достигали отметки 43,36 грн/$, однако день завершился на 43,29 грн/$.

Во вторник, 24 февраля, рынок открылся около 43,30 грн/$ и пошел вниз — дневные колебания находились в пределах 43,31−43,17 грн/$, а торги завершились на 43,22 грн/$.

Среда: открытие и закрытие на уровне 43,25 грн/$ при кратковременных колебаниях 43,19−43,28 грн/$.

В четверг, 26 февраля, котировки с утренних 43,25 грн/$ постепенно снизились до вечерних 43,18 грн/$ (дневной разброс 43,12 грн/$ -43,27 грн/$).

Последняя зимняя пятница, 27 февраля, продолжила тренд по укреплению гривны — старт 43,18 грн/$ и итоговое закрытие на 43,10 грн/$.

Читайте также Доллар под угрозой? Инвесторы массово ищут альтернативу

Большинство дней проходили в пределах привычных коридоров. В итоге за последнюю зимнюю неделю гривна укрепилась примерно на 19 копеек по отношению к доллару, или 0,44% изменения от начального уровня.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 23−27 февраля составил $809,54 млн, что на 22% больше, чем на прошлой неделе. Однако по итогам месяца в феврале Нацбанк продал валюты меньше, чем в январе, на 15% - $3538,1 млн в январе и $2990,49 млн в феврале.

Прогноз на неделю

В начале весны рынок валюты имел тенденцию сохранения контролируемой динамики: фундамент для относительной стабильности создает значительный пакет внешней поддержки в сочетании с крепкой подушкой резервов.

усиливает инфляционные ожидания и давление на курс гривны. Однако начавшиеся 28 февраля 2026 года геополитические события мгновенно подтолкнули цены на нефть, поэтому риск дефицита поставок

В то же время, удары по логистике — порты и аэропорты в ОАЭ, временное закрытие бирж и авиасообщения — увеличивают неопределенность для мировой торговли и инвестиций. С другой стороны, Нацбанк смягчает колебания, тратя деньги на интервенции.

В течение 2−6 марта ожидаются повышенные колебания и давление на гривну — возможно временное ее ослабление под влиянием роста цен на топливо и спроса на доллар, но интервенции НБУ и пособия способны сглаживать колебания.

Главным каналом давления будет комбинация рекордного скачка цен на нефть. В среднесрочном периоде влияние внешних факторов останется ощутимым, но частично сгладится стабилизационными мерами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.