НБУ уменьшает продажу валюты на межбанке четыре недели подряд
Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 16 по 20 февраля на 8,9% по сравнению с предыдущей неделей до 661,2 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
За отчетную неделю Нацбанк не покупал долларов, в то время как продал 661,2 млн долларов.
С начала года НБУ не покупал доллары, в то время как продал 5719,05 долларов.
- За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн долларов.
- За 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.
- За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн. долларов и продал 28 829,73 млн. долларов.
- Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.
В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн. долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн. долларов и 1789,11 млн евро.
