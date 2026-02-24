Война на Ближнем Востоке ударит по деньгам? Не покупайте доллар, пока не послушаете прогноз валют от эксперта
Большая война на Ближнем Востоке или хрупкий мир. Что из этого рикошетом ударит по курсу евро и доллара уже завтра? Украинский валютный рынок затаил дыхание и готовится к самым большим колебаниям за месяц. По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, рынок на этой неделе будет достаточно активным, но без резких обвалов.
Прогноз по межбанку
В мире с 23 по 27 февраля курс евро/доллар ожидается в пределах 1,173−1,191 доллара за евро.
- На украинском межбанке безналичный доллар, по прогнозу, будет находиться в диапазоне 43,00−43,60 грн.
- Безналичный евро, учитывая колебания мировых рынков, может находиться в коридоре 50,44−51,93 грн, однако фактические торги, вероятно, будут проходить в пределах 50,60−51,55 грн благодаря интервенциям НБУ.
Факторы, влияющие на курс
Налоговые платежи бизнеса
23 февраля компании, не успевшие рассчитаться с бюджетом, вынуждены активнее продавать валюту. Это увеличивает предложение на рынке и поддерживает гривну.
Аграрный сектор
В преддверии весенней посевной аграрии продают больше валютной выручки. Это также добавляет рынку валюты и уменьшает давление на гривну.
В итоге именно аграрии и компании-налоговики станут тем надежным плечом, которое подстрахует нашу гривну, не давая ей упасть.
Ситуация в энергетике
Более теплая погода снижает потребление газа и электроэнергии. Меньше импорта энергоносителей — меньше спрос на валюту. Кроме того, все энергоблоки Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме, что стабилизирует ситуацию для бизнеса и экспорта.
Закрытие месяца
Уже со среды компании начнут готовиться к закрытию месяца и отчетной дате. Это может повлечь за собой повышенную волатильность 25−26 февраля.
Внешние риски: геополитика и макростатистика
Украинский рынок чутко реагирует на колебания пары евро/доллар. В центре внимания переговоры между США и Ираном. Мирный сценарий снизит напряжение на рынках, тогда как обострение может привести к росту цен на золото и нефть и укреплению доллара.
Пока золото держится вблизи 5 тысяч долларов за унцию, нефть Brent — в пределах 67−73 долларов за баррель, а евро/доллар — в коридоре 1,174−1,184.
Дополнительное влияние будут иметь макроэкономические данные: индексы доверия потребителей в США, инфляция в Европе, статистика по американскому рынку труда и экономические показатели Германии. На этом фоне евро может колебаться в пределах 42−55 копеек в течение недели.
Внутренний фактор: фронт и поведение населения
Важными остаются новости с фронта и возможные сигналы мирных переговоров. В то же время, население ведет себя спокойнее: объем покупки валюты лишь незначительно превышает продажи — примерно до 20 млн долларов в день. Для сравнения, во время периодов паники эта разница была в несколько раз больше.
Цены на доллар в обменниках
По прогнозу, банки будут работать со спредом по доллару 20−30 копеек, по евро — до 50 копеек.
Наличный доллар в банках ожидается в пределах 42,80−43,70 грн, в обменниках — 42,90−43,60 грн. Наличный евро в банках — 50,45−51,70 грн, в обменниках — 50,50−51,55 грн.
В регионах с высокой конкуренцией между обменниками курс может быть более выгодным на несколько копеек. В прифронтовых областях из-за повышенных рисков возможны дополнительные отклонения.
