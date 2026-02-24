Война на Ближнем Востоке ударит по деньгам? Не покупайте доллар, пока не послушаете прогноз валют от эксперта Сегодня 18:19 — Валюта

Валютный эксперт Finance.ua рассказал о ценах на валюту на этой неделе

Большая война на Ближнем Востоке или хрупкий мир. Что из этого рикошетом ударит по курсу евро и доллара уже завтра? Украинский валютный рынок затаил дыхание и готовится к самым большим колебаниям за месяц. По прогнозу финансового аналитика Алексея Козырева, рынок на этой неделе будет достаточно активным, но без резких обвалов.

Прогноз по межбанку

В мире с 23 по 27 февраля курс евро/доллар ожидается в пределах 1,173−1,191 доллара за евро.

На украинском межбанке безналичный доллар, по прогнозу, будет находиться в диапазоне 43,00−43,60 грн.

Безналичный евро, учитывая колебания мировых рынков, может находиться в коридоре 50,44−51,93 грн, однако фактические торги, вероятно, будут проходить в пределах 50,60−51,55 грн благодаря интервенциям НБУ.

Факторы, влияющие на курс

Налоговые платежи бизнеса

23 февраля компании, не успевшие рассчитаться с бюджетом, вынуждены активнее продавать валюту. Это увеличивает предложение на рынке и поддерживает гривну.

Аграрный сектор

В преддверии весенней посевной аграрии продают больше валютной выручки. Это также добавляет рынку валюты и уменьшает давление на гривну.

В итоге именно аграрии и компании-налоговики станут тем надежным плечом, которое подстрахует нашу гривну, не давая ей упасть.

Ситуация в энергетике

Более теплая погода снижает потребление газа и электроэнергии. Меньше импорта энергоносителей — меньше спрос на валюту. Кроме того, все энергоблоки Ровенской, Хмельницкой и Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме, что стабилизирует ситуацию для бизнеса и экспорта.

Закрытие месяца

Уже со среды компании начнут готовиться к закрытию месяца и отчетной дате. Это может повлечь за собой повышенную волатильность 25−26 февраля.

Внешние риски: геополитика и макростатистика

Украинский рынок чутко реагирует на колебания пары евро/доллар. В центре внимания переговоры между США и Ираном. Мирный сценарий снизит напряжение на рынках, тогда как обострение может привести к росту цен на золото и нефть и укреплению доллара.

Пока золото держится вблизи 5 тысяч долларов за унцию, нефть Brent — в пределах 67−73 долларов за баррель, а евро/доллар — в коридоре 1,174−1,184.

Дополнительное влияние будут иметь макроэкономические данные: индексы доверия потребителей в США, инфляция в Европе, статистика по американскому рынку труда и экономические показатели Германии. На этом фоне евро может колебаться в пределах 42−55 копеек в течение недели.

Внутренний фактор: фронт и поведение населения

Важными остаются новости с фронта и возможные сигналы мирных переговоров. В то же время, население ведет себя спокойнее: объем покупки валюты лишь незначительно превышает продажи — примерно до 20 млн долларов в день. Для сравнения, во время периодов паники эта разница была в несколько раз больше.

Цены на доллар в обменниках

По прогнозу, банки будут работать со спредом по доллару 20−30 копеек, по евро — до 50 копеек.

Наличный доллар в банках ожидается в пределах 42,80−43,70 грн, в обменниках — 42,90−43,60 грн. Наличный евро в банках — 50,45−51,70 грн, в обменниках — 50,50−51,55 грн.

В регионах с высокой конкуренцией между обменниками курс может быть более выгодным на несколько копеек. В прифронтовых областях из-за повышенных рисков возможны дополнительные отклонения.

