Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 11:05 — Валюта

Умеренное колебание в сторону незначительного ослабления гривны

В течение 16−20 февраля официальный курс доллара показал умеренную недельную волатильность с незначительным общим ослаблением гривны. За пять дней курс вырос с 43,1020 до 43,2667 грн/$ на 16 копеек, или 0,38%. Движение было плавным: три дня подряд наблюдалось умеренное ослабление гривны, а последняя сессия принесла небольшое восстановление. Последняя неделя февраля в Украине, вероятно, пройдет под знаком относительной стабильности гривны с умеренными колебаниями, но с периодическими техническими реакциями рынка.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Официальный курс Национального банка был следующим:

16 февраля — 43,1020 грн/$;

17 февраля — 43,1705 грн/$;

18 февраля — 43,2577 грн/$;

19 февраля — 43,2920 грн/$;

20 февраля — 43,2667 грн/$.

Наличный рынок в течение 16−20 февраля отмечался умеренной, упорядоченной динамикой без резких изменений:

в понедельник сделки купли/продажи проходили на уровнях около 42,84−43,40 грн/$;

затем гривна немного ослабла — во вторник курс поднялся примерно до 42,91−43,48 грн/$;

в среду был зафиксирован незначительный максимум около 42,94−43,50 грн/$;

во второй половине недели — в четверг и пятницу — котировки откатились, однако незначительно, и сохраняясь вблизи 42,93−43,49 грн/$ и 42,9243,48 грн/$ соответственно.

Стабильный за неделю спред в 56−57 копеек и узкий диапазон колебаний свидетельствуют о достаточной ликвидности, поэтому неделя прошла в рамках прогнозируемого тихого колебания.

Курс на межбанке

По итогам прошедшей недели межбанковский рынок характеризовался умеренными внутридневными колебаниями и относительной стабильностью на уровне около 43,3 грн/$:

понедельник, 16 февраля, начался с утреннего минимума 43,10 грн/$, спрос нарастал в течение дня и торги завершились на 43,23 грн/$ при дневном максимуме 43,26 грн/$;

во вторник, 17 февраля, рынок открылся около 43,22 грн/$ (тоже минимум дня) и закончил сессию на 43,31 грн/$;

среда началась с 43,30 грн/$, а к вечеру котировки снизились до 43,26 грн/$. Дневные колебания держались в диапазоне 43,18−43,33 грн/$;

в четверг, 19 февраля, торги прошли с утренних 43,30 грн/$ до вечерних 43,27 грн/$ с дневным разбросом между 43,20 и 43,32 грн/$;

пятница, 20 февраля, стартовала с котировки 43,30 грн/$, а закончилась на 43,25 грн/$.

В итоге изменение от утреннего минимума в понедельник (43,10 грн/$) до старта пятницы (43,30 грн/$) составило 20 копеек — то есть рынок показал незначительное постепенное усиление доллара без признаков панических колебаний.

Объем чистых интервенций Нацбанка снижается уже четвертую неделю подряд: по итогам 16−20 февраля составил $661,20 млн. Это почти на 10% меньше, чем на прошлой неделе ($725,50 млн) и почти на столько же процентов меньше, чем еще неделей ранее — в первую неделю февраля интервенции достигали $794,25 млн.

Прогноз на эту неделю

Регулятор удерживает официальные индикаторы и проводит интервенции, которые сглаживают чрезмерные колебания на межбанке — это снижает вероятность резких изменений в течение недели.

Ключевой фундаментальной составляющей сдерживания колебаний является поступление международной помощи. Вместе с тем оперативные военно-политические события, возможные удары по критической инфраструктуре могут быстро усилить спрос на валюту и вызвать локальное ослабление гривны.

К концу месяца также накладываются сезонные факторы — налоговые и бюджетные потребности казны, а также корпоративные платежи, формирующие краткосрочные волны спроса и предложения на межбанке. В то же время, глобальная динамика доллара и общемировые финансовые настроения могут усиливать или смягчать эти эффекты.

