0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько будет стоить доллар и евро в июне: прогноз банкира

Валюта
21
Банкир дал прогноз по курсу валют на июнь
Банкир дал прогноз по курсу валют на июнь, Фото: magnific
С начала года официальный курс доллара и евро в Украине вырос ориентировочно на 4%. В то же время, в июне резких колебаний на валютном рынке не прогнозируют: доллар ожидается в пределах 43,8−44,8 грн, а евро — 51−52 грн.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банк» Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Почему июнь пройдет без резких курсовых скачков

По словам Лесового, базовый сценарий развития событий не предполагает дестабилизацию финансового сектора.
Главным элементом стабильности остается стратегия Национального банка. Режим «управляемой гибкости» позволяет регулятору совмещать рыночные правила с активным сглаживанием чрезмерных колебаний, своевременно выравнивая баланс сил.
Читайте также
В июне спрос на валюту будут формировать импортеры — в частности, компании, закупающие горючее и другие критически важные товары. Однако аналитики не ожидают большого перекоса.
Дисбаланс между спросом и предложением удержится в пределах умеренных 10−15%, что не критично для рынка и легко перекрывается привычными инструментами НБУ.
Контролируемость ситуации подтверждает и динамика курсов с начала года. До конца мая официальный доллар может вырасти ориентировочно на 1,6−1,8 грн (почти на 4%).
Даже если курс достигнет отметки в 44,5 грн/доллар, общий рост с начала года составит 5,1% (2,15 грн). Евро с начала года уже подорожал почти на 1,93 грн (3,9%), а при достижении отметки 52 грн/евро рост составит 4,4% (2,21 грн).
Читайте также
«В июне валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в привычных параметрах. Базовый прогноз предусматривает колебания доллара в диапазоне 43,8−44,8 грн/доллар, а евро — 51−52 грн/евро. Риски сохраняются, но на данный момент они не провоцируют „недуг“ резкой девальвации», — отмечает Лесовой.

Ожидание денег от ЕС и инфляционные маркеры

Эксперт считает, что стабильность международных резервов и финансирование оборонных и социальных расходов государства будут напрямую зависеть от графика получения международной поддержки.
Регулярная помощь от партнеров — ключевой предохранитель, снижающий риски ухудшения ожиданий на валютном рынке, хотя точные сроки первого транша из нового пакета ЕС пока остаются неопределенными.
Читайте также
Параллельно на рынок будут влиять ценовые показатели. После ускорения годовой инфляции в апреле до 8,6% (когда цены в месяц выросли на 1,4%), майские цифры могут продемонстрировать замедление. Стабилизация инфляционного давления автоматически успокоит граждан и бизнес и снизит психологическую нагрузку на валютный сегмент.
В итоге, июньский валютный рынок имеет все шансы удержаться в привычных параметрах благодаря трем главным стабилизаторам: политике НБУ, международной финансовой помощи и инфляции.
По материалам:
РБК-Україна
ДолларКурс доллараЕвроКурс евроВалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems