Сколько будет стоить доллар и евро в июне: прогноз банкира Сегодня 08:16 — Валюта

С начала года официальный курс доллара и евро в Украине вырос ориентировочно на 4%. В то же время, в июне резких колебаний на валютном рынке не прогнозируют: доллар ожидается в пределах 43,8−44,8 грн, а евро — 51−52 грн.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банк» Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Почему июнь пройдет без резких курсовых скачков

По словам Лесового, базовый сценарий развития событий не предполагает дестабилизацию финансового сектора.

Главным элементом стабильности остается стратегия Национального банка. Режим «управляемой гибкости» позволяет регулятору совмещать рыночные правила с активным сглаживанием чрезмерных колебаний, своевременно выравнивая баланс сил.

В июне спрос на валюту будут формировать импортеры — в частности, компании, закупающие горючее и другие критически важные товары. Однако аналитики не ожидают большого перекоса.

Дисбаланс между спросом и предложением удержится в пределах умеренных 10−15%, что не критично для рынка и легко перекрывается привычными инструментами НБУ.

Контролируемость ситуации подтверждает и динамика курсов с начала года. До конца мая официальный доллар может вырасти ориентировочно на 1,6−1,8 грн (почти на 4%).

Даже если курс достигнет отметки в 44,5 грн/доллар, общий рост с начала года составит 5,1% (2,15 грн). Евро с начала года уже подорожал почти на 1,93 грн (3,9%), а при достижении отметки 52 грн/евро рост составит 4,4% (2,21 грн).

«В июне валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться в привычных параметрах. Базовый прогноз предусматривает колебания доллара в диапазоне 43,8−44,8 грн/доллар, а евро — 51−52 грн/евро. Риски сохраняются, но на данный момент они не провоцируют „недуг“ резкой девальвации», — отмечает Лесовой.

Ожидание денег от ЕС и инфляционные маркеры

Эксперт считает, что стабильность международных резервов и финансирование оборонных и социальных расходов государства будут напрямую зависеть от графика получения международной поддержки.

Регулярная помощь от партнеров — ключевой предохранитель, снижающий риски ухудшения ожиданий на валютном рынке, хотя точные сроки первого транша из нового пакета ЕС пока остаются неопределенными.

Параллельно на рынок будут влиять ценовые показатели. После ускорения годовой инфляции в апреле до 8,6% (когда цены в месяц выросли на 1,4%), майские цифры могут продемонстрировать замедление. Стабилизация инфляционного давления автоматически успокоит граждан и бизнес и снизит психологическую нагрузку на валютный сегмент.

В итоге, июньский валютный рынок имеет все шансы удержаться в привычных параметрах благодаря трем главным стабилизаторам: политике НБУ, международной финансовой помощи и инфляции.

