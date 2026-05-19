Потенциальный спрос на валюту в Украине может достигать $47 млрд — НБУ

Валютная либерализация в 2024-2026 годах не создала условий для неконтролируемого оттока капитала

Потенциальный спрос на валюту по операциям, которые остаются под валютными ограничениями, в 2026—2027 годах может составить около $47 млрд.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные Национального банка.

Наибольший объем приходится на старые внешние кредиты

Основную часть потенциального спроса формируют платежи по «старым» внешним кредитам — $22 млрд основной суммы долга и еще $6 млрд процентов.

Еще по $3 млрд приходится на «старые» таможенные декларации и выплаты основной суммы по еврооблигациям. Около 1 млрд долларов составляют операции банков.

Кроме просроченных платежей, НБУ оценивает будущие дивидендные выплаты клиентов банков в $9 млрд, а дивиденды самих банков еще в $2 млрд.

НБУ продолжает политику валютной либерализации

В Нацбанке отметили, что регулятор продолжает двигаться по этапам валютной либерализации и курсовой гибкости в соответствии с утвержденной стратегией.

Смягчение валютных ограничений рассматривается как один из взаимосвязанных элементов возврата к принципам денежно-кредитной политики и валютного регулирования, действовавших до начала полномасштабной войны.

В то же время скорость смягчения валютных ограничений зависит от формирования необходимых макрофинансовых предпосылок, в частности, уровня инфляции и инфляционных ожиданий, международных резервов, устойчивости валютного рынка, процентных ставок и параметров финансовой стабильности.

В НБУ подчеркнули, что валютная либерализация в 2024—2026 годах не создала условий для неконтролируемого оттока капитала. Доля покупки валюты и зарубежных переводов, связанных с либерализацией, стабильно составляет около 4% и 6% соответственно.

Общий объем операций в рамках стимулирующей либерализации составляет $707 млн, преимущественно в рамках заемного лимита. Имеющийся свободный предел суммарно составляет $564 млн, в том числе $299 млн заемного и $265 млн инвестиционного лимита.

В НБУ также сообщили, что сделки в пределах донатного лимита пока не зафиксированы. Такой механизм позволяет компаниям перечислять свою валюту за границу в рамках пожертвований на поддержку Вооруженных сил Украины. Возможность использовать этот инструмент бизнес получил еще в начале августа прошлого года.

Какие планы у НБУ

В перспективе Нацбанк планирует продолжать валютную либерализацию по двум направлениям:

общее смягчение валютных ограничений;

стимулирующая валютная либерализация

Приоритетом будут оставаться меры, стимулирующие приток новых денег в Украину, в частности инвестиционных и кредитных.

В мае 2025 года регулятор ввел механизм стимулирующей валютной либерализации, который позволяет проводить отдельные валютные операции сверх установленных ограничений в пределах сложившихся инвестиционного, донатного или заемного лимитов.

Инвестиционный лимит формируется за счет средств, привлеченных из-за границы в уставный капитал украинских предприятий с 12 мая 2025 года, донатный — за счет переводов компаний на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ с 7 августа 2025 года. Заемный лимит, действующий с 14 января 2026 года, формируется за счет валютных кредитов и займов от нерезидентов, полученных из-за рубежа и зачисленных на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Национальный банк Украины не разрешал нерезидентам бесконтрольно выводить средства за границу, а лишь упростил отдельные валютные операции для привлечения высококвалифицированных специалистов в украинские компании. После начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Нацбанк ввел жесткие валютные ограничения, которые фактически остановили отток валюты из Украины и помогли сохранить финансовую стабильность.

