НБУ предлагает изменить правила расчета официального курса гривны

Среди ключевых новаций – введение нового индикатора курса гривны к евро и расширение объема публичной информации о межбанковских соглашениях.

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение предложения по изменениям в определении и обнародовании индикаторов денежного и валютного рынков, а также в методике расчета официального курса гривны к иностранным валютам и банковским металлам.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В НБУ отметили, что изменения направлены на повышение прозрачности, надежности и репрезентативности индикаторов, а также на приближение украинской практики к международным стандартам и принципам IOSCO.

НБУ планирует публиковать больше данных по UONIA

Проект решения правления НБУ предусматривает внесение изменений в положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA).

В частности, Нацбанк предлагает ежедневно публиковать:

информацию о сделках базового ряда, используемых для расчета UONIA;

минимальную и максимальную ставку базового ряда;

тип расчета индикатора в обычных или особых условиях.

НБУ хочет ввести новый валютный индикатор

Проект отдельного постановления также предусматривает введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.

Кроме того, документ содержит предложения по:

введению изменений в методике расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов;

нормативное закрепление определения индикаторов валютного рынка;

введение ежедневной публикации информации о соглашениях базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США/справочное значение курса гривны к доллару США, минимального и максимального значения курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов, типа их расчета (при обычных или особых условиях).

Более подробно с предложениями, их обоснованием и аналитическими расчетами можно ознакомиться по ссылке (введении нового индикатора валютного рынка) и по ссылке (по нормативному урегулированию определений и публикации дополнительной статистической информации по ИДВР).

