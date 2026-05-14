НБУ предлагает изменить правила расчета официального курса гривны

Среди ключевых новаций – введение нового индикатора курса гривны к евро и расширение объема публичной информации о межбанковских соглашениях.
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение предложения по изменениям в определении и обнародовании индикаторов денежного и валютного рынков, а также в методике расчета официального курса гривны к иностранным валютам и банковским металлам.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ отметили, что изменения направлены на повышение прозрачности, надежности и репрезентативности индикаторов, а также на приближение украинской практики к международным стандартам и принципам IOSCO.

НБУ планирует публиковать больше данных по UONIA

Проект решения правления НБУ предусматривает внесение изменений в положение о расчете и обнародовании Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA).
В частности, Нацбанк предлагает ежедневно публиковать:
  • информацию о сделках базового ряда, используемых для расчета UONIA;
  • минимальную и максимальную ставку базового ряда;
  • тип расчета индикатора в обычных или особых условиях.
НБУ хочет ввести новый валютный индикатор

Проект отдельного постановления также предусматривает введение нового индикатора валютного рынка — справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12:00.
Кроме того, документ содержит предложения по:
  • введению изменений в методике расчета официального курса гривны к иностранным валютам (кроме доллара США) и учетной цене банковских металлов;
  • нормативное закрепление определения индикаторов валютного рынка;
  • введение ежедневной публикации информации о соглашениях базового ряда, вошедших в расчет официального курса гривны к доллару США/справочное значение курса гривны к доллару США, минимального и максимального значения курсов базового ряда сделок для расчета этих индикаторов, типа их расчета (при обычных или особых условиях).
Более подробно с предложениями, их обоснованием и аналитическими расчетами можно ознакомиться по ссылке (введении нового индикатора валютного рынка) и по ссылке (по нормативному урегулированию определений и публикации дополнительной статистической информации по ИДВР).
