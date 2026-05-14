Пышный опроверг информацию о бесконтрольном выводе валюты из Украины Сегодня 12:40 — Валюта

О разрешении выводить деньги из Украины без ограничений речь не идет

Национальный банк Украины не разрешал нерезидентам бесконтрольно выводить средства за границу, а лишь упростил отдельные валютные операции для привлечения высококвалифицированных специалистов в украинские компании.

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Укринформ.

НБУ 80 раз менял валютные ограничения за время войны

По словам Пышного, после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года Нацбанк ввел жесткие валютные ограничения, которые фактически остановили отток валюты из Украины и помогли сохранить финансовую стабильность.

Параллельно регулятор работал над постепенной валютной либерализацией. За четыре года войны НБУ 80 раз менял постановление о валютных ограничениях.

Глава Нацбанка отметил, что все решения принимались с учетом потребностей экономики, бизнеса и обороноспособности государства.

«Либерализация валютных ограничений должна работать на восстановление экономики и создание дополнительных возможностей для украинских предпринимателей. В то же время, важным приоритетом для нас остаются вопросы обороноспособности», — сказал Пышный.

Что предусматривает последний пакет смягчений

Он уточнил, что последний пакет смягчений предусматривал четыре ключевых решения: упрощение покупки валюты для оборонных предприятий, расширение возможностей для военнослужащих-нерезидентов, создание условий для реализации правительственных программ поддержки украинцев за рубежом, а также упрощение условий привлечения высококвалифицированных специалистов-нерезидентов в украинские компании.

«О разрешении выводить деньги из Украины без ограничений речь не идет. Мы не предоставили нерезидентам возможность бесконтрольно перечислять деньги. Мы лишь упростили условия покупки и перевода валюты для нерезидентов, поскольку ограничения значительно усложняли привлечение высококвалифицированных специалистов в украинские компании», — подчеркнул Пышный.

Кому разрешили переводить средства за границу

По его словам, нерезиденты могут перечислять только те средства, которые получают как заработную плату или приравненные к ней выплаты в соответствии с законодательством.

Он подчеркнул, что это смягчение касается исключительно нерезидентов, то есть людей, постоянно проживающих за границей и оказывающих услуги украинским компаниям. Речь идет не только о наблюдательных советах банков, но и о руководстве других компаний, в том числе оборонной сферы.

Пышный добавил, что украинским компаниям разрешили осуществлять выплаты на зарубежные счета нерезидентов, являющихся членами наблюдательных советов или исполнительных органов. Речь идет о выплатах, начисленных с 1 мая 2026 года.

«Смягчение решило ключевую проблему — сложность привлечения высококвалифицированных нерезидентов для украинских компаний, в том числе для перезагрузки наблюдательных советов государства», — отметил глава НБУ.

Он также сообщил, что соответствующие изменения были предварительно согласованы с Международным валютным фондом, а сам пакет решений получил поддержку бизнес-ассоциаций.

Укрінформ

