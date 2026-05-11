Удивит ли курс доллара на этой неделе: прогноз от банкира Сегодня 20:01 — Валюта

Неделя 11−17 мая на валютном рынке Украины обещает быть спокойным. На данный момент нет оснований для резкого роста или падения курсов.

Какие факторы держат гривну и в каких пределах будут колебаться доллар и евро, — рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банка» Тарас Лесовой.

По словам эксперта, на этой неделе рынок будет работать в обычном режиме «управляемой гибкости», а основные показатели останутся в пределах коридоров предыдущих недель.

4 главных фактора стабильности гривны

Экономист выделяет четыре ключевых фактора, которые не позволят валюте выйти за пределы привычных коридоров:

Роль Нацбанка: НБУ остается ключевым игроком. Валютные интервенции помогают оперативно сглаживать любые ситуативные перекосы спроса и предложения.

Учетная ставка и депозиты: решение НБУ оставить ставку на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым инструментам. Ставки по депозитам (13−14,5%) превышают прогнозы инфляции, что сдерживает панический спрос на наличную валюту.

Кредит от Евросоюза: разблокирование 90 млрд евро помощи существенно снижает риски бюджетного дефицита. Это создает устойчивые ожидания на рынке и позволяет финансировать армию и бюджетную сферу.

Ситуация с горючим: хотя геополитические риски удерживают цены на топливо высокими, этот фактор уже учтен рынком и не создает причин для пересмотра валютного курса.

Прогноз курсов на 11−17 мая

Лесовой ожидает, что ситуация на наличном и межбанковском рынках будет следующая

Валютные коридоры:

доллар: 43,8−44,25 грн/доллар (межбанк) и 43,75−44,25 грн/доллар (наличный рынок);

евро: 50,5−52,5 грн/евро (межбанк) и 50,5−52,0 грн/евро (наличный рынок).

Ежедневные колебания:

доллар: до 0,1−0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменниках;

евро: будет зависеть от мирового соотношения евро/доллар (прогнозный уровень — 1,16−1,18).

Разница между покупкой и продажей (спреды):

доллар: в банках разница составит до 0,5−0,6 грн, в обменниках — до 0,6−1 грн;

евро: в банках разница будет достигать 0,8−1 грн, в обменниках — 1−1,3 грн.

Валютный рынок Украины остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержки. Средние недельные отклонения не превысят 1,5% от стартового курса недели.

Ранее мы сообщали , что на валютном рынке сохраняются колебания, однако аналитики оценивают ситуацию как контролируемую. По прогнозам ICU, резкого обвала гривны до конца года не ожидается, а динамика курса будет зависеть, прежде всего, от политики Нацбанка.

