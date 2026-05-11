Удивит ли курс доллара на этой неделе: прогноз от банкира

Экономист выделяет четыре ключевых фактора, которые не позволят валюте выйти за пределы привычных коридоров:
Роль Нацбанка: НБУ остается ключевым игроком. Валютные интервенции помогают оперативно сглаживать любые ситуативные перекосы спроса и предложения.
Учетная ставка и депозиты: решение НБУ оставить ставку на уровне 15% поддерживает интерес к гривневым инструментам. Ставки по депозитам (13−14,5%) превышают прогнозы инфляции, что сдерживает панический спрос на наличную валюту.
доллар: в банках разница составит до 0,5−0,6 грн, в обменниках — до 0,6−1 грн;
евро: в банках разница будет достигать 0,8−1 грн, в обменниках — 1−1,3 грн.
Валютный рынок Украины остается защищенным благодаря внутренним механизмам контроля и внешней финансовой поддержки. Средние недельные отклонения не превысят 1,5% от стартового курса недели.
Ранее мы сообщали, что на валютном рынке сохраняются колебания, однако аналитики оценивают ситуацию как контролируемую. По прогнозам ICU, резкого обвала гривны до конца года не ожидается, а динамика курса будет зависеть, прежде всего, от политики Нацбанка.