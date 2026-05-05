НБУ сдерживает девальвацию гривны — аналитики Сегодня 11:01 — Валюта

Национальный банк позволяет достаточно широкий диапазон колебаний курса гривны к доллару США

После резкого роста дефицита валюты в конце марта Национальному банку удалось удовлетворить избыточный спрос и стабилизировать гривну и ситуацию на валютном рынке.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

В течение апреля регулятор допускал относительно широкие колебания официального курса гривны от 43,38 грн/долл. до 44,12 грн/долл.

По итогам месяца гривна ослабла на 0,1% к доллару США и на 2% к евро. Основным фактором стало укрепление евро к доллару более чем на 1,5%. С начала года гривна потеряла 3,8% относительно доллара США и 3,3% относительно евро.

С начала года гривна потеряла 3,8% относительно доллара США, icu.ua

Дефицит валюты

В апреле дефицит валюты существенно снизился после рекордных дисбалансов, зафиксированных во второй половине марта. За последние четыре дня апреля дефицит составил 405 млн долл., что ниже средненедельного показателя марта на уровне 700 млн долл.

Объемы валютных интервенций НБУ также сократились. На прошлой неделе регулятор продал 779 млн долл., тогда как средненедельный показатель в апреле составил 817 млн долл. против 1,1 млрд долл. в марте.

В целом за четыре месяца 2026 года объем интервенций составил 15,1 млрд долл., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оценка ICU

Аналитики отмечают, что Национальный банк разрешает достаточно широкий диапазон колебаний курса гривны к доллару США, однако не имеет особого дополнительного аппетита к девальвации гривны, поэтому не позволил в апреле курсу гривна/доллар пересечь 44.16 грн/$.

«Национальный банк сейчас ожидает более высокий уровень инфляции, чем в январском прогнозе, поэтому собирается отложить смягчение монетарной политики на следующий год и соответственно будет пытаться максимально сохранять привлекательность гривневых активов достаточно высокой. Девальвации гривны. Соответственно, мы сохраняем свой прогноз курса на конец года на уровне 45 грн/$», — прогнозируют эксперты ICU.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.