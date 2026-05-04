Найбанк продолжает уменьшать продажу валюты на межбанке Сегодня 13:14 — Валюта

Национальный банк уменьшил чистую продажу валюты на межбанковском валютном рынке в период с 27 апреля по 1 мая на 4,2% по сравнению с предыдущей неделей до 778,62 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные НБУ , передают Українські Новини.

За отчетную неделю Нацбанк не покупал долларов, в то время как продал 778,62 млн долларов.

С начала года НБУ не покупал доллары, в то время как продал 15 036,59 млн долларов.

За 2025 год Нацбанк купил 42,15 млн долларов, в то время как продал 36 103,47 млн ​​долларов.

Как сообщали Українські Новини, за 2024 год НБУ купил на межбанке 126,28 млн долларов, а продал 35 312,64 млн долларов.

За 2023 год НБУ купил на межбанке 219,85 млн. долларов и продал 28 829,73 млн. долларов.

Евро НБУ не покупал и не продавал в 2023 году.

В 2022 году Нацбанк купил на межбанке 3267,95 млн. долларов и 110,97 млн евро, а продал 26 380,59 млн. долларов и 1789,11 млн евро.

