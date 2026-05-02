Что будет с долларом и евро в мае: прогноз эксперта Сегодня 08:09 — Валюта

Каким будет курс доллара и евро в мае, Фото: magnific

В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием нескольких факторов — от политики Нацбанка и международной помощи до нефтяных цен и военных рисков. В то же время резких курсовых скачков не ожидается.

Об этом рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк, в комментарии «РБК-Украина».

По словам Тараса Лесового, в мае на рынке и далее будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.

курс доллара будет находиться в пределах 43,5−44,5 грн.

Стабильность рынка, по его словам, будут поддерживать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать 800 млн долларов в неделю.

Евро, как ожидается, будет более изменчивым. Его курс может колебаться в диапазоне 49,5−52,5 грн.

Среди причин — зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.

Что влияет на валютный рынок в мае

Эксперт называет несколько ключевых факторов влияния на валютный рынок.

НБУ. Регулятор продолжит сглаживать дисбаланс между спросом и предложением через интервенции.

Международная помощь. Потенциальная разблокировка кредита ЕС на 90 млрд евро может поддержать макрофинансовую стабильность.

Нефтяной рынок. Колебания цен на топливо могут оказывать влияние как на инфляцию, так и на курс евро.

Военные опасности. Удары по инфраструктуре и давление на экономику остаются одним из возможных триггеров для рынка.

В мае валютный рынок, по прогнозу, будет оставаться контролируемым, а курс доллара — относительно стабильным. Основные риски связаны не столько с внутренним рынком, сколько с глобальной ситуацией, внешним финансированием и факторами безопасности.

