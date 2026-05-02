Что будет с долларом и евро в мае: прогноз эксперта

Каким будет курс доллара и евро в мае
В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием нескольких факторов — от политики Нацбанка и международной помощи до нефтяных цен и военных рисков. В то же время резких курсовых скачков не ожидается.
Об этом рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк, в комментарии «РБК-Украина».

По словам Тараса Лесового, в мае на рынке и далее будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.
Читайте также
По прогнозу эксперта, курс доллара будет находиться в пределах 43,5−44,5 грн.
Стабильность рынка, по его словам, будут поддерживать валютные интервенции Нацбанка, средний объем которых может достигать 800 млн долларов в неделю.
Евро, как ожидается, будет более изменчивым. Его курс может колебаться в диапазоне 49,5−52,5 грн.
Среди причин — зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.

Что влияет на валютный рынок в мае

Эксперт называет несколько ключевых факторов влияния на валютный рынок.
НБУ. Регулятор продолжит сглаживать дисбаланс между спросом и предложением через интервенции.
Международная помощь. Потенциальная разблокировка кредита ЕС на 90 млрд евро может поддержать макрофинансовую стабильность.
Читайте также
Нефтяной рынок. Колебания цен на топливо могут оказывать влияние как на инфляцию, так и на курс евро.
Военные опасности. Удары по инфраструктуре и давление на экономику остаются одним из возможных триггеров для рынка.
В мае валютный рынок, по прогнозу, будет оставаться контролируемым, а курс доллара — относительно стабильным. Основные риски связаны не столько с внутренним рынком, сколько с глобальной ситуацией, внешним финансированием и факторами безопасности.
По материалам:
РБК-Україна
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
