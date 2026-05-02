Что будет с долларом и евро в мае: прогноз эксперта

В мае валютный рынок Украины будет находиться под влиянием нескольких факторов — от политики Нацбанка и международной помощи до нефтяных цен и военных рисков. В то же время резких курсовых скачков не ожидается.
Об этом рассказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банк, в комментарии «РБК-Украина».
Каким будет курс доллара и евро в мае
По словам Тараса Лесового, в мае на рынке и далее будет действовать режим управляемой гибкости, поэтому резкие курсовые колебания маловероятны.
Среди причин — зависимость от мировой пары евро/доллар и цен на нефть. Если нефть будет дорожать, позиции доллара могут усилиться. Если цены стабилизируются или снизятся, евро может отыграть часть позиций.
Что влияет на валютный рынок в мае
Эксперт называет несколько ключевых факторов влияния на валютный рынок.
НБУ. Регулятор продолжит сглаживать дисбаланс между спросом и предложением через интервенции.
Международная помощь. Потенциальная разблокировка кредита ЕС на 90 млрд евро может поддержать макрофинансовую стабильность.
Нефтяной рынок. Колебания цен на топливо могут оказывать влияние как на инфляцию, так и на курс евро.
Военные опасности. Удары по инфраструктуре и давление на экономику остаются одним из возможных триггеров для рынка.
В мае валютный рынок, по прогнозу, будет оставаться контролируемым, а курс доллара — относительно стабильным. Основные риски связаны не столько с внутренним рынком, сколько с глобальной ситуацией, внешним финансированием и факторами безопасности.