0 800 307 555
ру
Кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС (инфографика)

Валюта
70
В 2025 году большинство людей, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).
Об этом говорится в данных о решениях по предоставлению убежища, опубликованных Евростатом. В статье представлена ​​подборка выводов из более подробной статьи Statistics Explained.
В 2025 году страны ЕС предоставили статус защиты 361 325 просителям убежища, что на 18% меньше, чем в 2024 году (437 735).
  • Из них 51% получили статус беженца,
  • 25% - гуманитарный статус
  • 24% - дополнительная защита.

Какая страна больше всего предоставила

  • Больше всего людей получили статус защиты в Германии (103 360, 29% от общего количества в ЕС),
  • в Испании (76 210, 21%)
  • во Франции (72 930, 20%).
Итого эти 3 страны предоставили 70% всех статусов защиты на уровне ЕС.
39% решений первой инстанции позволили предоставить статус защиты

Уровень признания на уровне ЕС, то есть доля всех положительных решений среди общего количества решений, составил 39% для решений первой инстанции.
Для окончательных решений, принятых после апелляции или пересмотра, уровень признания составил 21%. Эти показатели включают как международную (т.е. статус беженца и дополнительную защиту), так и статус национальной защиты (гуманитарный статус на основании национального законодательства).
Среди 5 граждан с наибольшим количеством решений первой инстанции в 2025 году, самые высокие показатели признания имели граждане Венесуэлы (92%), Афганистана (73%) и Турции (13%).
Что касается решений последней инстанции, вынесенных после апелляции или пересмотра, показатели признания были самыми высокими для сирийцев (67%), афганцев (36%) и иракцев (18%).
Ранее Finance.ua писал, какие европейские страны станут самыми богатыми к 2030 году. Среди 41 европейской страны, включая членов ЕС, страны-кандидаты, членов ЕАСТ и Великобританию, Ирландия, по прогнозам, возглавит таблицу ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ПКС) до 2030 года, вытеснив Люксембург, лидирующий в 2025 году.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ЕСМигранты
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems