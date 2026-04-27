Кому Европа больше всего предоставляет статус защиты в ЕС (инфографика)
В 2025 году большинство людей, получивших статус защиты в ЕС, были афганцами (27% от общего количества лиц, которым предоставлен статус защиты в ЕС), далее следовали венесуэльцы (16%), сирийцы и украинцы (по 5%).
Об этом говорится в данных о решениях по предоставлению убежища, опубликованных Евростатом. В статье представлена подборка выводов из более подробной статьи Statistics Explained.
В 2025 году страны ЕС предоставили статус защиты 361 325 просителям убежища, что на 18% меньше, чем в 2024 году (437 735).
- Из них 51% получили статус беженца,
- 25% - гуманитарный статус
- 24% - дополнительная защита.
Какая страна больше всего предоставила
- Больше всего людей получили статус защиты в Германии (103 360, 29% от общего количества в ЕС),
- в Испании (76 210, 21%)
- во Франции (72 930, 20%).
Итого эти 3 страны предоставили 70% всех статусов защиты на уровне ЕС.
39% решений первой инстанции позволили предоставить статус защиты
Уровень признания на уровне ЕС, то есть доля всех положительных решений среди общего количества решений, составил 39% для решений первой инстанции.
Для окончательных решений, принятых после апелляции или пересмотра, уровень признания составил 21%. Эти показатели включают как международную (т.е. статус беженца и дополнительную защиту), так и статус национальной защиты (гуманитарный статус на основании национального законодательства).
Среди 5 граждан с наибольшим количеством решений первой инстанции в 2025 году, самые высокие показатели признания имели граждане Венесуэлы (92%), Афганистана (73%) и Турции (13%).
Что касается решений последней инстанции, вынесенных после апелляции или пересмотра, показатели признания были самыми высокими для сирийцев (67%), афганцев (36%) и иракцев (18%).
Ранее Finance.ua писал, какие европейские страны станут самыми богатыми к 2030 году.
