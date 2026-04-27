Каковы перспективы доллара в Украине и чего ожидать — мнение эксперта

ЕС остается крупнейшим торговым партнером Украины и основная часть международной помощи сейчас в нашу страну будет заходить в евро (тот же кредит на 90 млрд евро).

Об этом говорит финансовый эксперт Алексей Козырев.

«Однако доллар США останется главной валютой, к которой Нацбанк продолжит привязывать курс гривны , — по крайней мере, до конца 2026 года. Хотя, фактически, НБУ все равно уже работает с бивалютной корзиной из-за своей политики „гибкого курсообразования“ по доллару, что косвенно влияет и на курс евро в Украине», — сказал он.

По его словам, учитывая растущий дефицит бюджета, сохранение тенденции к росту отрицательного сальдо внешней торговли, продолжение войны рф против Украины, постепенная девальвация гривны по отношению к доллару продолжится. Но она будет проходить под полным контролем Нацбанка. Ведь резкий скачок курса доллара и евро грозит очередным инфляционным шоком. Этого НБУ допустить не может, потому что именно Нацбанк отвечает за ценовую стабильность.

Как пишет Козырев, определенный маневр по волатильности курса для НБУ и правительства теперь дает Меморандум о взаимопонимании с группой официальных кредиторов по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу. В эту группу входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада, Япония, Нидерланды и Южная Корея. Согласно Меморандуму все платежи по госдолгу, которые Украина должна начать обслуживать с февраля 2026 года, официально отсрочены до конца февраля 2030 года. Эти сроки согласованы также с новой программой сотрудничества с МВФ.

В то же время этот Меморандум позволит Минфину перегруппировать госфинансы, и освободившиеся ресурсы, которые должны были направлены на погашение внешних долгов, направить на финансирование внутренних долгов государства. Это позволит чиновникам, не опасаясь давления на бюджет 2026 года от переоценки внешнего долга, провести девальвацию гривны в нужном для экономики темпе.

Причем сделать это постепенно и без дополнительной эмиссии гривны, которой было бы точно невозможно избежать, если бы не было международной помощи.

«Поступление новой международной помощи от Евросоюза, а она будет в евро, продолжит менять структуру ЗВР Украины, уменьшая долю в резервах доллара и увеличивая удельный вес евро», — резюмировал он.

