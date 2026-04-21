Прогноз до конца апреля. Покупать или продавать валюту сейчас (видео) Сегодня 10:20 — Валюта

В конце апреля украинский валютный рынок находится в фазе относительного покоя

На календаре — финал апреля, и аналитики уверены, что мы сейчас находимся в фазе валютного спокойствия. Что происходит с курсом валют — рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус банка» Тарас Лесовой.

По оценкам банкира, в конце апреля украинский валютный рынок находится в фазе относительного покоя. Ключевую роль в этом играет политика Национального банка Украины, который продолжает соблюдать режим управляемой гибкости.

Это означает, что регулятор не фиксирует курс жестко, но активно сглаживает резкие колебания через валютные интервенции. По состоянию на сегодняшний день курс держится вблизи 44 грн за доллар, а международные резервы превышают $52 млрд — это создает достаточный запас прочности для стабилизации рынка.

Наличный рынок

По словам эксперта, наличный рынок полностью синхронизирован с межбанком. Никаких перекосов или «параллельных курсов» не наблюдается.

Ближайшая неделя, по прогнозам, пройдет без серьезных внутренних или внешних шоков. Это означает отсутствие резких скачков, курс будет двигаться плавно, без панических сценариев.

Курс евро

Если с долларом все более или менее понятно, то по евро действует совсем другая логика. Здесь правила игры диктуют не столько Киев, сколько мировые столицы. Дело в том, что курс евро в Украине — это результат математического уравнения. Берется соотношение пары евро/доллар на глобальных рынках и умножается на украинский внутренний курс гривны. Именно поэтому европейская валюта сегодня намного более нервная, чем американская. Любая новость — от решений Федеральной резервной системы США до отчетов Европейского центрального банка — мгновенно откликается на ценниках в наших обменниках.

Поэтому, если вы видите, что евро вдруг «заштормило», ищите причину в глобальных новостях. Сегодня евро — это наш главный канал связи с финансовой турбулентностью мира.

Банкир уверен, что сегодня главный триггер для евро находится на Ближнем Востоке. Если конфликт там обостряется, цены на нефть мгновенно улетают вверх. А поскольку экономика Европы очень зависима от энергоносителей, любое подорожание горючего бьет по евро сильнее, чем по доллару.

Если на Ближнем Востоке обойдется без новых вспышек, а цены на нефть удержатся на текущем уровне, аналитики прогнозируют мировое соотношение евро к доллару на следующей неделе в коридоре 1,16−1,17.

Золото

После мартовской турбулентности оно снова растет. По данным Reuters, цены превысили $4800 за унцию, а фьючерсы еще выше. Как только появились надежды на деэскалацию на Ближнем Востоке и стабильную работу Ормузского пролива, потребность инвесторов в мгновенной наличке исчезла. Страх перед большой войной сменился опасениями об обесценении доллара и будущей независимости центробанков. Кроме того, аналитики видят еще один сигнал, вероятность снижения процентной ставки в США к концу года возросла. А это всегда зеленый свет для золота.

Вместе с золотом дорожают и другие металлы — серебро, платина и палладий, что свидетельствует об общем тренде на защитные активы.

