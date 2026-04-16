Место для вашей рекламы

Бизнес спрогнозировал, сколько будет стоить доллар и евро через год

Валюта
Украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$). Впервые бизнес дал консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.
Об этом говорит Индекс деловых ожиданий предприятий.

Ожидания бизнеса относительно макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес улучшил оценки объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0.6% (в IV квартале — «минус» 1.8%).
Увеличения объема производства ожидали респонденты из восьми областей. Положительные ожидания показали предприятия энерго и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи; предприятия, которые работают исключительно на внутреннем рынке и занимаются экспортно-импортными операциями; средние и крупные компании. Негативные — предприятия торговли, малые предприятия, а также осуществляющие только импортные и только экспортные операции.
Ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.1%, не изменившись по сравнению с предыдущим опросом.
Инфляционные ожидания остались на уровне предыдущего опроса, bank.gov.ua
Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82.7% респондентов. Также респонденты ожидали существенного влияния факторов «курс гривны к иностранным валютам» и «затраты на производство». В то же время динамика предложения денег в экономике, по мнению респондентов, будет меньше влиять на рост потребительских цен.

Курсовые ожидания

Респонденты ожидают незначительного усиления девальвации национальной валюты к доллару США. Среднее ожидаемое значение курса через 12 месяцев составляет 45,00 грн/долл., в то время как в IV квартале 2025 года этот показатель составил 44,27 грн/долл.
Третий квартал подряд растет доля респондентов, прогнозирующих курс в диапазоне 43,51−45,00 грн/долл. Этот показатель увеличился до 44,8% (против 41,6% в IV квартале 2025 г. и 33,9% в III квартале 2025 г.).
Также возросла доля ожидающих курс в пределах 45,01−46,50 грн/долл. — до 26,1% против 14,3% в предварительном опросе.
В то же время уменьшилась доля респондентов, прогнозировавших курс в диапазоне 40,51−43,50 грн/долл., до 12,1% из 32,9% в предыдущем квартале.
Ожидания относительно курса гривны к доллару США незначительно выросли, bank.gov.ua
Среднее ожидаемое значение курса гривны к евро через 12 месяцев составляет 54,00 грн/евро. При этом 42,9% респондентов ожидают курс в пределах 52,01−54,00 грн/евро.
Курсовые ожидания курса гривны к евро превысили средний курс на межбанковском рынке, bank.gov.ua
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
