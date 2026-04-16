Бизнес спрогнозировал, сколько будет стоить доллар и евро через год

Среднее ожидаемое значение курса через 12 месяцев составляет 45,00 грн/долл.

Украинские предприятия обновили свои валютные прогнозы на ближайшие 12 месяцев. Согласно данным Национального банка, ожидаемое среднее значение обменного курса гривны к доллару США составляет 45,00 грн/$ (предыдущий прогноз — 44,27 грн/$). Впервые бизнес дал консолидированный прогноз по европейской валюте: ожидается, что курс будет составлять 54,00 грн/€. При этом более 40% опрошенных считают, что евро будет колебаться в пределах 52,01−54,00 грн.

Об этом говорит Индекс деловых ожиданий предприятий.

Ожидания бизнеса относительно макроэкономической ситуации в Украине

Бизнес улучшил оценки объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев: баланс ответов — 0.6% (в IV квартале — «минус» 1.8%).

Увеличения объема производства ожидали респонденты из восьми областей. Положительные ожидания показали предприятия энерго и водоснабжения, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, транспорта и связи; предприятия, которые работают исключительно на внутреннем рынке и занимаются экспортно-импортными операциями; средние и крупные компании. Негативные — предприятия торговли, малые предприятия, а также осуществляющие только импортные и только экспортные операции.

Ожидаемая в ближайшие 12 месяцев годовая инфляция составила 11.1%, не изменившись по сравнению с предыдущим опросом.

Инфляционные ожидания остались на уровне предыдущего опроса, bank.gov.ua

Военные действия остаются наиболее весомым проинфляционным фактором для 82.7% респондентов. Также респонденты ожидали существенного влияния факторов « курс гривны к иностранным валютам» и «затраты на производство». В то же время динамика предложения денег в экономике, по мнению респондентов, будет меньше влиять на рост потребительских цен.

Курсовые ожидания

Респонденты ожидают незначительного усиления девальвации национальной валюты к доллару США. Среднее ожидаемое значение курса через 12 месяцев составляет 45,00 грн/долл., в то время как в IV квартале 2025 года этот показатель составил 44,27 грн/долл.

Третий квартал подряд растет доля респондентов, прогнозирующих курс в диапазоне 43,51−45,00 грн/долл. Этот показатель увеличился до 44,8% (против 41,6% в IV квартале 2025 г. и 33,9% в III квартале 2025 г.).

Также возросла доля ожидающих курс в пределах 45,01−46,50 грн/долл. — до 26,1% против 14,3% в предварительном опросе.

В то же время уменьшилась доля респондентов, прогнозировавших курс в диапазоне 40,51−43,50 грн/долл., до 12,1% из 32,9% в предыдущем квартале.

Ожидания относительно курса гривны к доллару США незначительно выросли, bank.gov.ua

Среднее ожидаемое значение курса гривны к евро через 12 месяцев составляет 54,00 грн/евро. При этом 42,9% респондентов ожидают курс в пределах 52,01−54,00 грн/евро.

Курсовые ожидания курса гривны к евро превысили средний курс на межбанковском рынке, bank.gov.ua

