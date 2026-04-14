За неделю гривна укрепилась на 13 копеек

На прошлой неделе гривна немного укрепилась на фоне умеренных колебаний курса доллара.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

По ее словам, официальный курс гривны к доллару США в течение 6−10 апреля находился в относительно умеренном диапазоне колебаний и демонстрировал тенденцию к укреплению гривны. За неделю официальный курс доллара США к гривне снизился на 0,43%, что свидетельствует о незначительном укреплении национальной валюты в конце периода.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

6 апреля — 43,6529 грн/$;

7 апреля — 43,5831 грн/$;

8 апреля — 43,4946 грн/$;

9 апреля — 43,3792 грн/$;

10 апреля — 43,4653 грн/$.

Наличный рынок доллара постепенно двигался вниз, а сами курсовые колебания были достаточно спокойными. В начале недели диапазон был шире: в понедельник купля-продажа держалась в пределах 43,27−43,83 грн/$, то есть рынок еще реагировал осторожно и с более заметной разницей между покупкой и продажей.

Уже со вторника курс начал сужаться и выравниваться: котировки составляли примерно 43,23−43,77 грн/$, а в среду сместились еще ниже — до 43,17−43,71 грн/$.

Во второй половине недели эта тенденция сохранилась. В четверг курс находился в пределах 43,21−43,73 грн/$, то есть доллар оставался под давлением, но без ощутимых скачков. В пятницу рынок завершил неделю на уровне 43,19/43,71 грн/$, что подтверждает общее направление на умеренное удешевление наличного доллара. Это свидетельствует о более уравновешенных настроениях участников рынка и осторожном формировании новых курсовых ориентиров.

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке на прошедшей неделе наблюдались умеренные колебания курса с преобладанием нисходящей динамики в конце периода:

неделя началась с уровня 43,56 грн/$, после чего в понедельник котировки поднимались и опускались до 43,65 грн/$ и 43,43 грн/$ соответственно, а день завершился на 43,46 грн/$;

во вторник рынок открылся на 43,50 грн/$, а завершил день на 43,47 грн/$. При этом минимум и максимум дня были на 43,42 грн/$ и 43,56 грн/$ соответственно;

в среду день стартовал курс с 43,50 грн/$, опускался до 43,31 грн/$ и закрылся на 43,45 грн/$;

четверг стартовав с 43,50 грн/$, рынок в течение дня поднимался до 43,53 грн/$, и спускался до 43,42 грн/$, а завершился на 43,46 грн/$;

в пятницу торги начались с максимума дня — 43,50 грн/$, в течение дня котировки опускались до 43,43 грн/$, а день завершились на уровне 43,43 грн/$.

Итого за неделю гривна укрепилась на 13 копеек или примерно на 0,3%.

Объем чистых интервенций Нацбанка по итогам 06−10 апреля составил $765,87 млн. Это продолжает тенденцию уменьшения объема продаж валюты, начатую в прошлые недели ($888,45 млн. с 30 марта по 3 апреля, $1269,1 млн. в течение 23−27 марта и $1344,35 млн. в период 16−20 марта 2026 года).

Прогноз на неделю

В течение 13−17 апреля гривна, вероятно, будет оставаться в пределах текущих уровней.

По итогам марта международные резервы Украины составили 52 млрд дол. США, при этом НБУ продал на валютном рынке 4,7744 млрд долларов. США. Сам регулятор отмечает, что этот объем резервов достаточен для сохранения устойчивости валютного рынка. В то же время устойчивый спрос на доллар как защитный актив на фоне геополитической напряженности и повышенной турбулентности на рынках остается. Соответственно, резкого укрепления гривны не ожидается, но и оснований для существенного раскачивания курса немного.

