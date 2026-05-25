Курс доллара и евро. Что будет в обменниках в последнюю неделю мая? Не пропустите прогноз банкира Сегодня 14:46 — Валюта

На старте последней недели мая доллар и евро демонстрируют постепенный рост, но без резких скачков. По оценке банкира Глобус Банка Тараса Лесового, спрос на валюту в Украине сохраняется, однако не переходит в ажиотажный режим.

В то же время, на валютный рынок продолжают влиять несколько ключевых факторов, формирующих как поведение бизнеса, так и настроения населения.

Цены на горючее

Одним из главных факторов влияния остается ситуация с горючим. В марте бензин подорожал примерно на 14%, а дизель — на 36%, что стало мощным сигналом для рынка и подтолкнуло инфляционные ожидания.

В апреле темпы роста замедлились до около 1,5%, а в мае рынок горючего оставался нестабильным, но без резких скачков. По словам Тараса Лесового, именно стабилизация цен на топливо снизила давление на валютный рынок, ведь когда базовые расходы не растут резко, спрос на валюту как на «защитный актив» снижается.

Инфляция

Второй важный фактор — инфляция. По прогнозу Тараса Лесового, в мае месячная инфляция может составить 0,5−0,7%, а в годовом исчислении — около 8%.

Эксперт отмечает, что важен не только сам показатель, но и стабильность динамики. Умеренная инфляция уменьшает психологическое давление на гривну, а значит, снижает панический спрос на валюту. В результате население и бизнес ведут себя более спокойно, без резких валютных «перекосов».

Депозитные ставки и учетная ставка НБУ

Третий фактор — привлекательность гривневых инструментов. Учетная ставка Нацбанка остается на уровне 15%, а депозитные ставки в банках могут достигать 16−17,5% годовых.

По оценке эксперта, с учетом инфляции и налогов, реальная доходность гривневых депозитов может составлять около 3−4% в год. Это создает стимул оставлять денежные средства в гривне вместо покупки валюты, что дополнительно сдерживает спрос на доллар и евро.

Поведение наличного рынка

Отдельно Тарас Лесовой обращает внимание на разницу между сегментами валютного рынка. По его прогнозу:

на межбанке ежедневные колебания могут составлять 5−15 копеек;

в банках — до 10−20 копеек;

в обменниках — до 30 копеек.

Наиболее чувствительным остается именно наличный сегмент, где курсы реагируют быстрее на спрос и поведение клиентов. Поэтому здесь возможны более заметные колебания в течение дня.

