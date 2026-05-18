Курс доллара обновился. Что будет с валютой в конце мая — прогноз банкира

Валютные коридоры 18-24 мая от банкира
Валютный рынок Украины в конце мая останется в режиме умеренных сомнений. Аналитики не прогнозируют ни резких обвалов гривны, ни стремительного роста курса валют. В то же время спрос на доллар и евро остается несколько выше предложения, что создает дополнительное давление на рынок.
Об этом банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал в новом видео для YouTube-канала Finance.ua.

Межбанк

По словам банкира, в настоящее время дисбаланс между спросом и предложением на валютном рынке составляет около 10−15%. Основными покупателями валюты остаются трейдеры горючего, активно закупающие доллары из-за высоких цен на нефть и геополитического напряжения на Ближнем Востоке.
Впрочем, оснований для паники нет. Национальный банк продолжает контролировать ситуацию и при необходимости будет выходить на рынок с валютными интервенциями. Ожидается, что объем таких интервенций не превысит 800−850 миллионов долларов в неделю. Важно понимать, что это не какая-то «спасательная операция» или чрезвычайное вмешательство. Это обычная работа в пределах режима управляемой гибкости. Нацбанк просто поддерживает равновесие.

Наличный рынок

Банкир прогнозирует, что обменники и банки будут послушно ориентироваться на межбанк. Никаких оснований для того, чтобы наличный курс ушел в отрыв, просто не существует. Дефицита валюты в стране нет, а спрос со стороны населения полностью перекрывается предложением. Это тот редкий случай, когда на рынке господствует настоящий баланс.
«Существенного расширения спреда, то есть разницы между покупкой и продажей, не ожидается. Для нас с вами это означает лишь одно: наличный курс будет оставаться в понятных и, главное, прогнозируемых пределах. Май завершается без финансовых драм», — подчеркнул Лесовой.

Прогноз курса от банкира

Банкир прогнозирует, что пара евро/доллар удержится в пределах 1,16−1,18. При таких условиях на межбанке ожидается доллар в пределах 43,75−44,20, а евро — 50,5−52,5.
Наличный рынок будет дышать в спину с коридором 43,75−44,35 за доллар и 50,5−52 гривны за евро. Разница между «официальным» и «уличным» курсом составит всего 10−15 копеек.
Лесовой утверждает, что на этой неделе на курс будут влиять несколько мощных факторов. Первый — это инфляция. Потребительские цены уверенно уходят вверх, и главным локомотивом здесь выступает горючее. По данным НБУ, из-за ситуации на Ближнем Востоке инфляция в этом году может ускориться почти до 9,5%.
Геополитическое напряжение вокруг Ормузского пролива остается «горячей» темой. Любые перебои в этом ключевом маршруте для нефти моментально откликаются в Украине высокими ценниками на АЗС, что опять-таки заставляет импортеров активнее скупать валюту.
