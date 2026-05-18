Пышный рассказал, как геополитический кризис на Ближнем Востоке повлиял на курс гривны в Украине Сегодня 08:03 — Валюта

В конце марта - начале апреля ситуация на валютном рынке стабилизировалась.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что сокращение объемов валютных интервенций НБУ в апреле связано со стабилизацией ситуации на валютном рынке и снижением спроса на иностранную валюту.

Об этом он рассказал в интервью ZN.UA.

Геополитическая ситуация повлияла на валютный рынок

По словам Пышного, в первой половине марта мировые финансовые и энергетические рынки подверглись дестабилизации из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Это привело к росту цен на энергоресурсы и укреплению доллара. В Украине, в свою очередь, выросли расходы на импорт энергоресурсов, а подорожание горючего повлияло на курсовые ожидания.

Кроме того, снижение курса евро к доллару стимулировало спрос импортеров на валюту и одновременно сдерживало продажу валюты экспортерами.

В результате гривна ослабла, а Нацбанк был вынужден увеличить продажу валюты на рынке.

В конце марта — начале апреля ситуация стабилизировалась. Ключевую роль сыграл сезонный фактор: посевная увеличила объемы валюты, предложенной на рынке. «Нервный» фактор угас, спрос снизился. Интервенции НБУ уменьшились, гривна укрепилась.

«Это именно тот результат, к которому мы стремились: курс движется в обе стороны под влиянием изменений в балансе между спросом и предложением валюты. Когда мы переходили от фиксированного курса к управляемой гибкости, доля валютных операций без участия НБУ не превышала 30%. Сейчас стабильно около 50%», — отметил Пышный.

НБУ объяснил механизм валютных интервенций

Он также объяснил, как курс может определять рынок, если НБУ продает много валют.

«Механизм работает так: государство получает колоссальный приток валюты от международных партнеров, который попадает в распоряжение Министерства финансов. Это ситуация, когда есть профицит валюты в сегменте государственного сектора и дефицит валюты в сегменте частного сектора. Если бы Минфин продавал валюту напрямую на рынок, это создавало бы непрогнозируемые шоки. Поэтому он продает валюту Национальному банку, а тот через интервенции покрывает структурный дефицит валюты в частном секторе и срезает опасные пики волатильности, не таргетируя курс, но обеспечивая устойчивость валютного рынка», — пояснил глава НБУ.

Результаты неплохие, по его словам, рынок становится глубже и одновременно валютные резервы растут. Прогноз резервов на 2026−2028 годы — 60−68 миллиардов долларов.

Практика обмена «старых долларов»

Пышный также прокомментировал практику обмена так называемых «старых долларов» по ​​заниженному курсу.

Он подчеркнул, что такие действия неправомерны, и призвал граждан не соглашаться на подобные операции.

Глава НБУ отметил, что регулятор реагирует на известные случаи нарушений и призвал украинцев оповещать о них Национальный банк.

