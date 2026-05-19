НБУ допускает больше волатильность курса гривны — аналитики

В пятницу НБУ установил курс на уровне 44,07 грн/$
Национальный банк Украины на прошлой неделе снова расширил колебания официального курса гривны к доллару США, позволив ему превысить отметку 44 грн/$.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

Курс превысил 44 грн/$ в третий раз с начала года

С понедельника по четверг официальный курс колебался в пределах нескольких копеек чуть ниже уровня 44 грн/$. В то же время в пятницу НБУ установил курс на уровне 44,07 грн/$. Это уже третий случай с начала года, когда официальный курс превысил отметку в 44 грн за доллар.
За четыре рабочих дня на прошлой неделе дефицит валюты составлял всего $364 млн, что почти на четверть меньше аналогичного периода предыдущей недели.
За это время интервенции составили примерно $570 млн, а всего за неделю снизились на 8% до $718 млн, что на 16% ниже нынешнего средненедельного объема.

Желание НБУ повысить гибкость курса

Аналитики ICU отмечают, что около двух недель НБУ удерживал курс в узком диапазоне 43,85−43,95 грн/$, однако в пятницу регулятор несколько расширил границы колебаний. При этом курс не превысил максимальные значения, зафиксированные в марте.
Интервенции были примерно одинаковые ежедневно в течение недели, а дефицит валюты продолжил уменьшаться.
«Это демонстрирует желание НБУ разрешать больше волатильность курса, особенно в преддверии визита миссии МВФ, однако без явного аппетита к быстрой девальвации гривны», — говорят эксперты ICU.
Напомним, как ранее Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, официальный курс гривны к доллару США в течение 11−15 мая демонстрировал относительную стабильность с умеренными колебаниями. На этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.
Как прогнозирует Золотько, в период с 18 по 22 мая гривна, скорее всего, будет сохранять относительно спокойную динамику без резких изменений. Возможно умеренное колебание курса в пределах привычного рыночного диапазона, поскольку Национальный банк продолжает сглаживать чрезмерные движения на валютном рынке. Наиболее вероятно приспособление к внешнему фону и спросу внутри рынка.
Алена Листунова
