Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 11:00 — Валюта

В период с 18 по 22 мая гривна будет сохранять относительно спокойную динамику без резких изменений

Официальный курс гривны к доллару США в течение 11−15 мая демонстрировал относительную стабильность с умеренными колебаниями. На этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривна держится в пределах стабильности», — отметила эксперт.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

11 мая — 43,8550 грн/$;

12 мая — 43,9584 грн/$;



13 мая — 43,9709 грн/$;



14 мая — 43,9694 грн/$;



15 мая — 43,9569 грн/$.



В целом, за этот период наблюдалось незначительное ослабление гривны в пределах внутринедельной динамики.

В течение 11−15 мая наличный валютный рынок в целом сохранял относительную стабильность, хотя ближе к завершению недели курс доллара постепенно смещался вверх.

в начале периода котировки оставались в пределах 43,60−44,12 грн/$, то есть фактически соответствовали уровням предыдущей недели;

в середине недели диапазон колебаний несколько расширился до 43,63−44,14 грн/$, что связано с ростом текущего спроса на иностранную валюту и осторожными настроениями участников рынка;

в конце недели восходящее движение усилилось: в пятницу наличные котировки поднялись до 43,71−44,26 грн/$.

Такая динамика свидетельствует об активизации спроса со стороны населения и бизнеса, а также реакции наличного сегмента на общие тенденции межбанковского рынка.

Курс на межбанке

В течение недели межбанковский валютный рынок демонстрировал относительную стабильность с постепенным смещением котировок в сторону роста:

в понедельник торги стартовали с уровня 43,89 грн/$, что стало дневным минимумом, после чего курс поднимался до 44,07 грн/$, однако завершился ниже — на отметке 43,95 грн/$;

во вторник рынок открылся на уровне 43,94 грн/$ и закончил сессию на 43,98 грн/$, фактически сохранив параметры предыдущего дня;

среда также прошла в пределах предыдущего диапазона: торги стартовали с 43,96 грн/$, а за день курс поднимался, не пересекая психологическую отметку 44 грн/$;

в четверг рынок оставался почти без существенных изменений — котировки колебались в узком коридоре 43,94−43,99 грн/$ и завершились на уровне 43,97 грн/$;

в пятницу на рынке усилилось восходящее движение: торги начались с 43,96 грн/$, а завершились около 44,12 грн/$, что указывает на рост спроса в конце недели и определенное повышение напряжения на рынке.

По итогам 11−15 мая объем чистых интервенций Нацбанка снизился: показатель на уровне $717,71 млн был меньше как против 4−8 мая ($783,6 млн), так и против 27 апреля — 1 мая ($778,62 млн), то есть регулятору пришлось продавать меньший объем валюты для поддержания баланса на рынке.

В то же время объем интервенций продолжает оставаться значительным, что указывает на сохранение высокого спроса на иностранную валюту и потребность НБУ сглаживать колебания курса. В целом динамика может свидетельствовать об определенной стабилизации рынка, однако она пока остается управляемой прежде всего за счет присутствия регулятора.

Прогноз на неделю

Как прогнозирует Золотько, в период с 18 по 22 мая гривна, скорее всего, будет сохранять относительно спокойную динамику без резких изменений. Возможно умеренное колебание курса в пределах привычного рыночного диапазона, поскольку Национальный банк продолжает сглаживать чрезмерные движения на валютном рынке. Наиболее вероятным является приспособление к внешнему фону и спросу внутри рынка.

Читайте также НБУ предлагает изменить правила расчета официального курса гривны

Регулятор сейчас обсуждает новые подходы к расчету и обнародованию валютных индикаторов. В частности, речь идет о введении справочного значения курса гривны к евро, а также о ежедневном обнародовании более широкого массива данных о сделках, попадающих в расчет курсовых индикаторов.

Новые банковские лимиты на переводы будут касаться, прежде всего, отдельных категорий новых и неактивных предпринимателей, однако их введение состоится позже.

Так что на этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.