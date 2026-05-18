Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

В период с 18 по 22 мая гривна будет сохранять относительно спокойную динамику без резких изменений
Официальный курс гривны к доллару США в течение 11−15 мая демонстрировал относительную стабильность с умеренными колебаниями. На этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.
Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Гривна держится в пределах стабильности», — отметила эксперт.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:
  • 11 мая — 43,8550 грн/$;
  • 12 мая — 43,9584 грн/$;
  • 13 мая — 43,9709 грн/$;
  • 14 мая — 43,9694 грн/$;
  • 15 мая — 43,9569 грн/$.
В целом, за этот период наблюдалось незначительное ослабление гривны в пределах внутринедельной динамики.
В течение 11−15 мая наличный валютный рынок в целом сохранял относительную стабильность, хотя ближе к завершению недели курс доллара постепенно смещался вверх.
  • в начале периода котировки оставались в пределах 43,60−44,12 грн/$, то есть фактически соответствовали уровням предыдущей недели;
  • в середине недели диапазон колебаний несколько расширился до 43,63−44,14 грн/$, что связано с ростом текущего спроса на иностранную валюту и осторожными настроениями участников рынка;
  • в конце недели восходящее движение усилилось: в пятницу наличные котировки поднялись до 43,71−44,26 грн/$.
Такая динамика свидетельствует об активизации спроса со стороны населения и бизнеса, а также реакции наличного сегмента на общие тенденции межбанковского рынка.

Курс на межбанке

В течение недели межбанковский валютный рынок демонстрировал относительную стабильность с постепенным смещением котировок в сторону роста:
  • в понедельник торги стартовали с уровня 43,89 грн/$, что стало дневным минимумом, после чего курс поднимался до 44,07 грн/$, однако завершился ниже — на отметке 43,95 грн/$;
  • во вторник рынок открылся на уровне 43,94 грн/$ и закончил сессию на 43,98 грн/$, фактически сохранив параметры предыдущего дня;
  • среда также прошла в пределах предыдущего диапазона: торги стартовали с 43,96 грн/$, а за день курс поднимался, не пересекая психологическую отметку 44 грн/$;
  • в четверг рынок оставался почти без существенных изменений — котировки колебались в узком коридоре 43,94−43,99 грн/$ и завершились на уровне 43,97 грн/$;
  • в пятницу на рынке усилилось восходящее движение: торги начались с 43,96 грн/$, а завершились около 44,12 грн/$, что указывает на рост спроса в конце недели и определенное повышение напряжения на рынке.
По итогам 11−15 мая объем чистых интервенций Нацбанка снизился: показатель на уровне $717,71 млн был меньше как против 4−8 мая ($783,6 млн), так и против 27 апреля — 1 мая ($778,62 млн), то есть регулятору пришлось продавать меньший объем валюты для поддержания баланса на рынке.
В то же время объем интервенций продолжает оставаться значительным, что указывает на сохранение высокого спроса на иностранную валюту и потребность НБУ сглаживать колебания курса. В целом динамика может свидетельствовать об определенной стабилизации рынка, однако она пока остается управляемой прежде всего за счет присутствия регулятора.

Прогноз на неделю

Как прогнозирует Золотько, в период с 18 по 22 мая гривна, скорее всего, будет сохранять относительно спокойную динамику без резких изменений. Возможно умеренное колебание курса в пределах привычного рыночного диапазона, поскольку Национальный банк продолжает сглаживать чрезмерные движения на валютном рынке. Наиболее вероятным является приспособление к внешнему фону и спросу внутри рынка.
Регулятор сейчас обсуждает новые подходы к расчету и обнародованию валютных индикаторов. В частности, речь идет о введении справочного значения курса гривны к евро, а также о ежедневном обнародовании более широкого массива данных о сделках, попадающих в расчет курсовых индикаторов.
Новые банковские лимиты на переводы будут касаться, прежде всего, отдельных категорий новых и неактивных предпринимателей, однако их введение состоится позже.
Так что на этой неделе можно ожидать ровного, осторожного рынка с небольшими колебаниями.
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
