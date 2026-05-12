В каких странах Европы можно рассчитаться в евро в 2026 году Сегодня 21:05 — Валюта

Расчет в евро

В 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария. В то же время многие государства Европейского Союза по-прежнему используют собственные валюты. Поэтому перед поездкой следует заранее проверить, где можно рассчитываться евро, а где принимают местную валюту, пишет Visit Ukraine .

Какие страны входят в Еврозону в 2026 году

По состоянию на 2026 год, евро является официальной валютой 21 страны Европейского Союза. В них входят:

Австрия; Бельгия; Болгария; Германия; Греция; Ирландия; Испания; Италия; Кипр; Хорватия; Латвия; Литва; Люксембург; Мальта; Нидерланды; Португалия; Словакия; Словения; Финляндия; Франция; Эстония.

Последней к валютному союзу присоединилась Болгария, введшая евро с 1 января 2026 года.

Что изменилось после перехода Болгарии на евро

После перехода на евро туристам больше не нужно обменивать болгарские львы для поездок в Софию или черноморские курорты.

В 2026 году в стране действует переходный период, когда цены могут указываться одновременно в левах и евро. Однако банковские карты, банкоматы и большинство расчетов уже работают в единой европейской валюте.

Где евро используют за пределами ЕС

Евро официально применяется и в нескольких европейских странах, не являющихся членами ЕС.

Среди них:

Андорра;

Монако;

Сан-Марино;

Ватикан;

Черногория;

Косово.

В этих странах можно рассчитываться в евро без дополнительного обмена валюты.

В каких странах ЕС до сих пор действуют национальные валюты

Не все страны Евросоюза перешли на евро.

В частности, собственные валюты сохраняют:

Польша — злотый;

Чехия — чешская крона;

Венгрия — форинт;

Румыния — лей;

Швеция — шведская крона;

Дания — датская крона.

Кроме того, в странах, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Швейцария и Норвегия, используются национальные валюты.

Что следует учесть перед поездкой в ​​Европу

Если маршрут охватывает несколько стран, то стоит заранее проверить, какая валюта используется в каждой из них. В странах вне Еврозоны выгоднее рассчитываться банковской картой с минимальной комиссией за конвертацию или обменять небольшую сумму наличных денег на местную валюту.

После присоединения Болгарии к Еврозоне пользоваться евро в Европе стало еще проще, однако во многих популярных странах туристам до сих пор нужна местная валюта.

