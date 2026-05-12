В каких странах Европы можно рассчитаться в евро в 2026 году
В 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария. В то же время многие государства Европейского Союза по-прежнему используют собственные валюты. Поэтому перед поездкой следует заранее проверить, где можно рассчитываться евро, а где принимают местную валюту, пишет Visit Ukraine .
Какие страны входят в Еврозону в 2026 году
По состоянию на 2026 год, евро является официальной валютой 21 страны Европейского Союза. В них входят:
- Австрия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Германия;
- Греция;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Кипр;
- Хорватия;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Мальта;
- Нидерланды;
- Португалия;
- Словакия;
- Словения;
- Финляндия;
- Франция;
- Эстония.
Последней к валютному союзу присоединилась Болгария, введшая евро с 1 января 2026 года.
Что изменилось после перехода Болгарии на евро
После перехода на евро туристам больше не нужно обменивать болгарские львы для поездок в Софию или черноморские курорты.
Читайте также
В 2026 году в стране действует переходный период, когда цены могут указываться одновременно в левах и евро. Однако банковские карты, банкоматы и большинство расчетов уже работают в единой европейской валюте.
Где евро используют за пределами ЕС
Евро официально применяется и в нескольких европейских странах, не являющихся членами ЕС.
Среди них:
- Андорра;
- Монако;
- Сан-Марино;
- Ватикан;
- Черногория;
- Косово.
В этих странах можно рассчитываться в евро без дополнительного обмена валюты.
В каких странах ЕС до сих пор действуют национальные валюты
Не все страны Евросоюза перешли на евро.
В частности, собственные валюты сохраняют:
- Польша — злотый;
- Чехия — чешская крона;
- Венгрия — форинт;
- Румыния — лей;
- Швеция — шведская крона;
- Дания — датская крона.
Кроме того, в странах, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Швейцария и Норвегия, используются национальные валюты.
Что следует учесть перед поездкой в Европу
Если маршрут охватывает несколько стран, то стоит заранее проверить, какая валюта используется в каждой из них. В странах вне Еврозоны выгоднее рассчитываться банковской картой с минимальной комиссией за конвертацию или обменять небольшую сумму наличных денег на местную валюту.
После присоединения Болгарии к Еврозоне пользоваться евро в Европе стало еще проще, однако во многих популярных странах туристам до сих пор нужна местная валюта.
Поделиться новостью
Также по теме
Удивит ли курс доллара на этой неделе: прогноз от банкира
Кабмин усилил оценку курса евро на конец 2026 г. до 1,16 доллара за евро
Украинцы уже 3 месяца подряд оставляют себе больше евро, чем долларов
НБУ объяснил усиление давления на гривну в начале года
Украинцы сократили покупку валюты — НБУ
НБУ сдерживает девальвацию гривны — аналитики