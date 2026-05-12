В каких странах Европы можно рассчитаться в евро в 2026 году

Расчет в евро
В 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария. В то же время многие государства Европейского Союза по-прежнему используют собственные валюты. Поэтому перед поездкой следует заранее проверить, где можно рассчитываться евро, а где принимают местную валюту, пишет Visit Ukraine .

Какие страны входят в Еврозону в 2026 году

По состоянию на 2026 год, евро является официальной валютой 21 страны Европейского Союза. В них входят:
  1. Австрия;
  2. Бельгия;
  3. Болгария;
  4. Германия;
  5. Греция;
  6. Ирландия;
  7. Испания;
  8. Италия;
  9. Кипр;
  10. Хорватия;
  11. Латвия;
  12. Литва;
  13. Люксембург;
  14. Мальта;
  15. Нидерланды;
  16. Португалия;
  17. Словакия;
  18. Словения;
  19. Финляндия;
  20. Франция;
  21. Эстония.
Последней к валютному союзу присоединилась Болгария, введшая евро с 1 января 2026 года.

Что изменилось после перехода Болгарии на евро

После перехода на евро туристам больше не нужно обменивать болгарские львы для поездок в Софию или черноморские курорты.
В 2026 году в стране действует переходный период, когда цены могут указываться одновременно в левах и евро. Однако банковские карты, банкоматы и большинство расчетов уже работают в единой европейской валюте.

Где евро используют за пределами ЕС

Евро официально применяется и в нескольких европейских странах, не являющихся членами ЕС.
Среди них:
  • Андорра;
  • Монако;
  • Сан-Марино;
  • Ватикан;
  • Черногория;
  • Косово.
В этих странах можно рассчитываться в евро без дополнительного обмена валюты.

В каких странах ЕС до сих пор действуют национальные валюты

Не все страны Евросоюза перешли на евро.
В частности, собственные валюты сохраняют:
  • Польша — злотый;
  • Чехия — чешская крона;
  • Венгрия — форинт;
  • Румыния — лей;
  • Швеция — шведская крона;
  • Дания — датская крона.
Кроме того, в странах, не входящих в ЕС, таких как Великобритания, Швейцария и Норвегия, используются национальные валюты.

Что следует учесть перед поездкой в ​​Европу

Если маршрут охватывает несколько стран, то стоит заранее проверить, какая валюта используется в каждой из них. В странах вне Еврозоны выгоднее рассчитываться банковской картой с минимальной комиссией за конвертацию или обменять небольшую сумму наличных денег на местную валюту.
После присоединения Болгарии к Еврозоне пользоваться евро в Европе стало еще проще, однако во многих популярных странах туристам до сих пор нужна местная валюта.
