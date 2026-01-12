0 800 307 555
Болгария перешла на евро: в каких странах еврозоны больше всего поддерживают евровалюту

Личные финансы
20
Поддержка евро остается высокой по всему ЕС. Участники опроса утверждают, что эта валюта упростила ведение бизнеса в разных странах ЕС.
Это показало недавнее исследование Eurobarometr, пишет euronews.
Около 80% респондентов в еврозоне считают, что евро — это благо для ЕС.

Больше всего валюту поддерживают в:

  • Финляндии (91%),
  • Литве (85%),
  • Словении (85%)
  • Словакии (85%).
Но всего 38% жителей Хорватии утверждают, что евро — это благо для их страны, и этот показатель снизился на шесть процентных пунктов с 2024 года. Большинство респондентов в Хорватии считают, что введение евро негативно отразилось на ценах в переходный период.
Читайте также: Сколько стоит жизнь в Хорватии
Поддержка также значительно снизилась в Эстонии и Бельгии — на 6 и 5 процентных пунктов соответственно.
Несмотря на то, что большинство граждан стран еврозоны утверждают, что евро помогает им ощущать себя европейцами, только 46% хорватов согласны с этим утверждением.
Респонденты помладше в большинстве своем считают, что евро — благо для их страны и для ЕС.
Респонденты в возрасте от 15 до 24 лет (76%) чаще всего говорят, что евро — это хорошо для их страны, тогда как респонденты в возрасте от 25 до 39 лет (71%), от 40 до 54 лет (69%) и старше 55 лет (69%) придерживаются такого мнения реже.

Как евро влияет на цены

Около 79% опрошенных в ЕС утверждают, что евро облегчил ведение бизнеса в разных странах ЕС, причем это мнение твердо придерживается в Словении, Бельгии и Франции.
Около восьми из десяти респондентов также считают, что благодаря евро стало проще сравнивать цены и делать покупки в разных странах.
Почти половина респондентов в ЕС (48%) считают, что евро позволило снизить банковские сборы при поездках в разные страны ЕС, в то время как 32% считают, что валюта никак не повлияла на эти сборы.
Более половины респондентов в еврозоне также говорят, что благодаря евро путешествовать стало проще и дешевле.
Монеты
Приблизительно шесть из десяти респондентов в еврозоне выступают за отмену монет номиналом 1 и 2 евроцента.
Разные формы национального законодательства принуждают или поощряют закругление монет евро до пяти центов — особенно при окончательной сумме покупки в магазинах и супермаркетах. Так сложилось в Бельгии, Ирландии, Нидерландах, Словакии и Финляндии.
Напомним, Болгария — самая бедная страна ЕС. И хотя многие надеются, что вступление в евро поднимет экономику, сохраняются опасения по поводу инфляции и политической нестабильности.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВалюта
