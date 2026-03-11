Квартиры подорожают из-за конфликта в Иране. Что произойдет с рынком недвижимости в 2026 году? Сегодня 10:15 — Валюта

Почему война на Ближнем Востоке влияет на цены в магазинах

Хотя пушки грохочут в тысячах километров от Украины, глобальная экономика сегодня — это настолько запутанный клубок, что любой удар по мировым бензоколонкам быстро откликается в кошельках обычных людей, как эхо в горах. Именно поэтому события вокруг Ирана сейчас рассматривают под микроскопом и важные экономисты, и азартные игроки финансовых рынков, и центральные банки.

Одним из ключевых факторов стала ситуация вокруг Ормузского пролива — стратегического морского коридора, через который проходят около 20% мировых поставок нефти и значительные объемы сжиженного природного газа.

Из-за обострения конфликта сотни танкеров стали задерживаться у входа в пролив, а страховые компании отказываются покрывать риски для судов в этом регионе. В начале марта около 150 танкеров оказались в ожидании прохода.

Подобные перебои быстро отразились на мировых энергетических рынках. Европейские нефтепереработчики, которые сильно зависят от поставок из Персидского залива, начали испытывать дефицит, который уже влияет на цены на топливо.

Может ли бензин стоить 100 гривен

По словам директора консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, любые перебои с поставками нефти мгновенно влияют на европейский рынок, а Украина, импортирующая большинство нефтепродуктов из ЕС, автоматически испытывает этот эффект.

Основатель группы Prime Дмитрий Лёушкин отмечает, что в случае длительной блокады Ормузского пролива цены на бензин и дизель теоретически могут вырасти до 100−150 грн за литр. В то же время, он допускает, что США и ЕС могут использовать стратегические запасы нефти, чтобы сдержать резкое подорожание.

Кроме нефти, напряжение на Ближнем Востоке отразилось и на газовом рынке. Через Ормузский пролив проходит примерно пятая часть мирового экспорта сжиженного природного газа.

На европейском рынке цены уже выросли более чем на 20%, а в Украине газ на рынке подорожал примерно до 28 тыс. грн за тысячу кубометров. В то же время, для населения тариф пока остается неизменным — 7,96 грн за кубометр, поскольку во время военного положения действует мораторий на повышение цен.

Валютный рынок

Геополитическое напряжение повлияло и на валютный рынок. Инвесторы традиционно переходят в «безопасные активы»: доллар, золото и государственные облигации США.

В начале марта официальный курс доллара в Украине вырос примерно на 26 копеек, а евро впервые превысил 50 грн, достигнув около 50,8 грн.

Рост цен

Кроме энергоносителей, эксперты прогнозируют и рост цен на продукты. По оценке заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, цены на продовольствие могут вырасти примерно на 10−12% уже этой весной.

Остановится ли война в течение месяца, как обещал Трамп? Пока такого ответа никто не дает. Предугадать сложно, ведь по информации Reuters, израильские военные уже объявили о новой волне ударов по Тегерану. Так что если блокада будет продолжаться дольше, чем ожидается, последствия могут ощутить не только страны Ближнего Востока, но и экономики по всему миру, включая Украину.

Рост цен на энергоносители может повлечь за собой удорожание строительных материалов. Металл, цемент, пластик и теплоизоляция напрямую зависят от стоимости энергии и нефти.

По оценкам экспертов, металл может подорожать до 30%, а полимерные материалы и утеплители — примерно на 35% в ближайшие месяцы. Это может повысить себестоимость строительства и постепенно отразиться на ценах на новостройки.

