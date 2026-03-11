Хватит ли валюты для банков после событий с Венгрией: НБУ дал ответ Сегодня 11:00 — Валюта

Хватит ли валюты для банков после событий с Венгрией: НБУ дал ответ

Национальный банк готов продолжать поддерживать банки в обеспечении их касс наличной иностранной валютой для удовлетворения потребностей украинцев. Частота и объем соответствующих операций будут зависеть от потребностей банковской системы.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Национальный банк Украины 9−10 марта 2026 года провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную валюту для подкрепления касс банков.

Цель операций

Поддержать при необходимости наличную валютную ликвидность банков. Решение об их проведении было принято превентивно ввиду возможных ситуативных логистических трудностей с доставкой наличной валюты из-за границы путем незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии.

Результаты операций по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой.

9 марта 2026 года:

объявленный объем операций — 100 млн долл. США и 80 млн евро;

количество участников — пять банков;

общий объем заявок — четыре заявки на 53,1 млн долл. США и четыре заявки на 42 млн евро;

заявки удовлетворены в полном объеме.

10 марта 2026 года:

объявленный объем операций — 100 млн долл. США и 35 млн евро;

количество участников — один банк;

общий объем заявки — 20 млн долл. США и 10 млн евро;

заявка удовлетворена в полном объеме.

Как пишет НБУ, такой умеренный спрос на операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой свидетельствует о том, что в настоящее время банки располагают достаточным запасом наличной валюты, а потребности в подкреплении ограничены.

Операции по обмену наличной валюты на безналичную между Национальным банком и банками Украины никоим образом не повлияют на объем международных резервов Украины.

Также Национальный банк предлагает обновить порядок организации инкассации средств и перевозки валютных ценностей банков.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте постановления «Об утверждении изменений в Инструкцию по организации инкассации средств и перевозке валютных ценностей банков в Украине», который вынесен на общественное обсуждение.

Министр строительства и транспорта Венгрии фактически заявил, что рейд на денежную партию в Украину был неслучайным. По его словам, этот шаг был сделан из-за блокировки нефтепровода, и что они не вернут украинцам изъятое золото, доллары и евро, пока не возобновится поток нефти.

Справка Finance.ua:

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота.

«Ощадбанк» требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину", — заявили в финучреждении.

Венгерское издание index. hu пишет, что работники банка подозреваются в якобы причастности к делу об отмывании денег.

Министр строительства и транспорта Венгрии фактически заявил, что рейд на денежную партию в Украину был неслучайным.

