В случае необходимости НБУ готов проводить операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой.

Национальный банк Украины заявил, что задержание властями Венгрии груза с наличными долларами и евро, который инкассаторы Ощадбанка перевозили в Украину, не окажет существенного влияния на валютный рынок.

Об этом регулятор сообщил в ответе на запрос «Экономической правды».

Запасы валюты в банках

«Валютный рынок не ощутит влияния действий Венгрии. Остатки наличной валюты в кассах банков сейчас в разы превышают среднемесячный чистый спрос на наличную валюту в 2025—2026 годах», — отметили в регуляторе.

В регуляторе также подчеркнули, что в случае необходимости НБУ готов проводить операции по подкреплению касс банков наличной иностранной валютой.

В Нацбанке сообщили, что провели консультации с банками, которые занимаются ввозом наличной валюты в Украину.

Финансовым учреждениям рекомендовали прорабатывать альтернативные логистические маршруты, не предусматривающие транзит через территории с риском блокировки перевозок.

По информации регулятора, основные банки готовы оперативно скорректировать логистические маршруты и производить доставку валюты в обход Венгрии.

Объемы ввоза наличной валюты

ЭП пыталась узнать, сколько наличной валюты банки ввозят через территорию Венгрии и Словакии, которая также угрожала блокировать поставки критических товаров в Украину. Однако в Нацбанке ответили, что это информация с ограниченным доступом.

По данным Национального банка, в январе 2026 года украинские банки ввезли в Украину наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 808,23 млн долларов. В частности:

515,5 млн долларов США;

280,85 млн евро;

банковские металлы на сумму 11,29 млн долларов;

прочие валюты на сумму 596 тыс. долларов.

Для сравнения, в январе 2025 года банки ввезли наличную валюту на сумму 1,77 млрд долларов.

В октябре-декабре 2025 года объемы ввоза наличной валюты превышали эквивалент 1 млрд долларов ежемесячно: 1,27 млрд долларов в октябре, 1,03 млрд долларов в ноябре и 1,38 млрд долларов в декабре.

До начала большой войны банковские учреждения завозили наличную иностранную валюту на территорию Украины авиатранспортом. Такие операции стандартны не только для украинских банков, но и в мировой практике, и предусматривают заказ одним банком наличности у другого банка страны-эмитента этой валюты.

Что известно о деле

В ночь на 6 марта Ощадбанк заявил о похищении в Венгрии своих сотрудников, а также двух автомобилей инкассаторской службы и ценностей.

«Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота. Ощадбанк требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину», — заявили в финучреждении.

Венгерское издание index. hu пишет , что работников банка подозревают в якобы причастности к делу об отмывании денег. Там заявили, что среди задержанных — бывший генерал украинской разведки. Вместе с ними правоохранители остановили два бронированных инкассаторских автомобиля, которыми, по данным следствия, перевозили значительные суммы наличных и золото.

Национальный банк Украины проведет операцию по обмену безналичной валюты банков на наличную. Это превентивное решение, которое при необходимости поддержит наличную валютную ликвидность банков на должном уровне для удовлетворения потребностей украинцев.

Ощадбанк требует от Венгрии вернуть две инкассаторские машины и ценности, которые они перевозили.

