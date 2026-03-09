НБУ зафиксировал снижение спроса на валюту Сегодня 08:33 — Валюта

Спрос на доллар снизился, на евро остался стабильным

В феврале 2026 года чистый спрос на иностранную валюту в Украине сократился как в безналичном, так и в наличном сегментах. В то же время, Национальный банк уменьшил объемы валютных интервенций по продаже валюты.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за март 2026 года.

Спрос на наличную валюту

По данным НБУ, чистый спрос на наличную иностранную валюту в феврале снизился до 0,5 млрд долларов. В период с октября 2025 года по январь 2026 года этот показатель составлял 0,7−0,8 млрд долларов.

Сокращение спроса объясняется уменьшением более чем вдвое объемов чистой покупки наличного доллара. В то же время, спрос на евро оставался почти неизменным.

Национальный банк снизил объемы продаж иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. В феврале чистая продажа валюты составила около 3 млрд долларов.

Курс гривны к доллару

В феврале средний официальный курс гривны по отношению к доллару США ослаб незначительно, примерно на 0,5%.

В то же время курс гривны к евро снизился более существенно, примерно на 1,3%. Это связано с ослаблением доллара на мировых валютных рынках.

В феврале средний официальный курс гривны к доллару США ослаб незначительно., bank.gov.ua

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в начале 2026 года гривна по официальному курсу обесценилась к доллару США на 3,1% с 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ по состоянию на 5 марта. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что причины ослабления национальной валюты очевидны.

«К сезонным факторам, связанным с увеличением давления со стороны дефицита торгового баланса, что обуславливает умеренную девальвацию в конце — начале года, добавились события на Ближнем Востоке», — заявил Гетманцев.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.