0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ зафиксировал снижение спроса на валюту

Валюта
68
Спрос на доллар снизился, на евро остался стабильным
Спрос на доллар снизился, на евро остался стабильным
В феврале 2026 года чистый спрос на иностранную валюту в Украине сократился как в безналичном, так и в наличном сегментах. В то же время, Национальный банк уменьшил объемы валютных интервенций по продаже валюты.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка за март 2026 года.

Спрос на наличную валюту

По данным НБУ, чистый спрос на наличную иностранную валюту в феврале снизился до 0,5 млрд долларов. В период с октября 2025 года по январь 2026 года этот показатель составлял 0,7−0,8 млрд долларов.
Сокращение спроса объясняется уменьшением более чем вдвое объемов чистой покупки наличного доллара. В то же время, спрос на евро оставался почти неизменным.
Национальный банк снизил объемы продаж иностранной валюты на межбанковском валютном рынке. В феврале чистая продажа валюты составила около 3 млрд долларов.

Курс гривны к доллару

В феврале средний официальный курс гривны по отношению к доллару США ослаб незначительно, примерно на 0,5%.
В то же время курс гривны к евро снизился более существенно, примерно на 1,3%. Это связано с ослаблением доллара на мировых валютных рынках.
В феврале средний официальный курс гривны к доллару США ослаб незначительно.
В феврале средний официальный курс гривны к доллару США ослаб незначительно., bank.gov.ua
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в начале 2026 года гривна по официальному курсу обесценилась к доллару США на 3,1% с 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ по состоянию на 5 марта. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пояснил, что причины ослабления национальной валюты очевидны.
«К сезонным факторам, связанным с увеличением давления со стороны дефицита торгового баланса, что обуславливает умеренную девальвацию в конце — начале года, добавились события на Ближнем Востоке», — заявил Гетманцев.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНБУДолларГривнаЕвроКурс валют
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems