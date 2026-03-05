Что будет с курсом до 15 марта Сегодня 20:04 — Валюта

Что будет с курсом до 15 марта

Период с 9 по 15 марта на валютном рынке будет проходить под влиянием двух ключевых факторов — сезонного перераспределения спроса и предложения и политики Национального банка.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности «Глобус Банка» Тарас Лесовой, пишет УНИАН.

«Сезонный фактор выглядит понятным: завершение холодов уменьшает активность импортеров энергоносителей. Это означает постепенное ослабление спроса. В то же время агрохолдинги активизируют продажу валютной выручки в преддверии посевной, что увеличивает предложение», — объясняет эксперт.

По его словам, в ближайшую неделю ожидается, что спрос и предложение будут близки по объемам, а в определенные дни продажи валюты даже могут преобладать. Это позволит НБУ снизить интенсивность интервенций, оставляя за собой функцию мониторинга.

Отдельный рычаг стабилизации — уменьшение волатильности. Колебания курса доллара могут ограничиться 0,10−0,15 грн, а евро — 0,25−0,35 грн, считает Лесовой. Такие параметры свидетельствуют о переходе к предполагаемой модели движения без резких подъемов или спусков.

«Важным также станет сближение межбанковского и наличного рынков. Особенно это касается курсов покупки. В некоторые дни курс продажи на наличном рынке может даже быть ниже межбанка. Ожидается постепенное сужение спредов: в банках — 0,2−0,3 грн за доллар, в 0,3−0,5 грн за евро, 1−1,3 грн за евро», — сказал банкир.

Евро

Глобальные рынки продолжают работу в условиях напряжения. В таких обстоятельствах инвесторы традиционно выбирают доллар как инструмент сохранения стоимости, что и объясняет его укрепление к евро. Решающим фактором для соотношения доллара и евро будет развитие событий на Востоке. Ожидаемый коридор торгов пары доллар/евро — 1,155−1,175.

Прогноз

С 9 по 15 марта коридоры валютных изменений составят 42,5−43,35 грн/долл. и 49−51 грн/евро (на межбанке) и 42,5−43,5 грн/долл. и 49−51 грн/евро (на наличном рынке).

Недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1−1,5% от начального курса понедельника.

В то же время народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что в начале 2026 года гривна по официальному курсу обесценилась к доллару США на 3,1% с 42,35 грн/$ до 43,71 грн/$ по состоянию на 5 марта.

Напомним, на протяжении всего февраля гривна колебалась в узком диапазоне. Официальный курс НБУ за месяц изменился очень незначительно — в первый рабочий день месяца он был около 42,81 грн/долл., далее до середины месяца — около 43,10 грн/долл. и повышалось до 43,29 грн/долл.

