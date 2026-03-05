Гетманцев объяснил причины ослабления гривны Сегодня 16:06 — Валюта

С начала 2026 года гривна по официальному курсу обесценилась к доллару США на 3,1%

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

С начала этой недели национальная валюта ослабла на 1,4%. На наличном рынке по состоянию на утро 5 марта курс продажи доллара достиг 44 грн/$.

Почему ослабляется гривна

«Причины ослабления национальной валюты очевидны. К сезонным факторам, связанным с увеличением давления со стороны дефицита торгового баланса, что обуславливает умеренную девальвацию в конце — начале года, добавились события на Ближнем Востоке», — заявил Гетманцев.

Война в Иране привела к ситуативному усилению доллара как актива «тихой гавани», в том числе американский доллар укрепился против евро на 1,7%. Соответственно, гривна даже несколько укрепилась против евро в последние дни.

Гетманцев отметил, что значительно большее влияние на валютную стабильность Украины оказывает поступление внешнего финансирования от международных партнеров.

В частности, речь идет о решении Европейского Союза о кредите для Украины на 90 млрд евро, а также о новой программе финансирования Международного валютного фонда.

Международные резервы остаются рекордными

По состоянию на 1 февраля 2026 года международные резервы Украины составляли 57,7 млрд долларов.

По прогнозу МВФ, к концу года они могут вырасти до 65,5 млрд долларов.

Такой уровень резервов, по словам Гетманцева, достаточен для поддержания относительной стабильности валютного рынка.

«Никогда не даю прогнозы по курсу. Но сейчас точно не то время и не та ситуация, когда нужно ловить хайп на громких заголовках, что „национальная валюта обновила очередной минимум“. Есть достаточные резервы, профессиональный регулятор, который вместе обеспечивает то, что, несмотря на четвертый год полномасштабной войны, Украина держит макрофинансовую стабильность», — подытожил нардеп.

Напомним, ранее первый заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявлял , что регулятор не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 составляли почти 60 млрд дол.

«Мы не видим оснований для того, чтобы курс „вылетал в космос“. У нас есть неплохая подушка безопасности — наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем было в начале 2022 года. Плюс мы далее предполагаем значительные объемы внешнего финансирования. У нас есть опыт в макроэкономическом управлении. Мы прошли по многим вызовам», — заявлял Николайчук.

