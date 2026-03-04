0 800 307 555
Есть ли основания для того, чтобы курс «вылетал в космос» — комментарий НБУ

У Украины есть достаточные международные резервы для стабильности курса
Национальный банк не видит оснований для резкого колебания курса валют в Украине. Одним из ключевых факторов стабильности являются значительные международные резервы страны, которые в начале 2026 года составляли почти 60 млрд долл.
Об этом в интервью изданию Экономическая правда рассказал первый замглавы Нацбанка Сергей Николайчук.
По его словам, нынешний уровень резервов примерно в два раза превышает показатель в начале 2022 года. Кроме того, НБУ рассчитывает на дальнейшие значительные объемы международной финансовой помощи.
«Мы не видим оснований для того, чтобы курс „вылетал в космос“. У нас есть неплохая „подушка безопасности“ — наши международные валютные резервы, которые в начале 2026 года достигали почти 60 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем у нас было в начале 2022 года. Плюс мы в дальнейшем предвидим значительные объемы. управлении. Мы прошли много вызовов», — заявил первый заместитель председателя НБУ.

Уровень резервов соответствует методологии МВФ

Комментируя вопрос, почему Национальный банк позволяет курсу постепенно меняться и продолжает наращивать резервы, Николайчук отметил, что текущий и прогнозируемый уровень резервов на ближайшие два-три года соответствует примерно 120% композитной степени адекватности по методологии Международного валютного фонда.
«Адекватным считается диапазон 100−150%, поэтому резервы Украины достаточные, но не „чрезмерные“, а учитывая военные риски такая „подушка“ оправданная», — пояснил Николайчук.

Динамика курса

Он добавил, что текущая динамика курса не угрожает ценовой и финансовой стабильности. В качестве аргумента Николайчук привел то, что инфляция, по его словам, снизилась с пика почти 16% в мае до 7,4% в январе, а НБУ и далее ориентируется на достижение 5% инфляционной цели.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на аналитиков ICU писал, что после ослабления гривны в декабре-январе Национальный банк пока не демонстрирует готовность к дальнейшей девальвации. В то же время, регулятор уже несколько недель удерживает курс от существенных колебаний. Аналитики предполагают, что такая динамика может сохраняться, пока НБУ не стабилизирует объемы интервенций на уровне около 600 млн долларов в неделю. В то же время, ICU сохраняет прогноз постепенного ослабления гривны до 45 грн за доллар США в конце года.
Международные резервы Украины на 1 февраля 2026 года выросли до 57 660,3 млн долл. США, обновив исторический максимум. В январе они увеличились на 357,8 млн долл. США по сравнению с предыдущим месяцем, прежде всего, благодаря внешнему финансированию, что в значительной степени компенсировало чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.
По материалам:
Економічна Правда
