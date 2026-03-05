В Минфине объяснили роль девальвации гривны во время войны Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Девальвация гривны помогает внутреннему производству

Украинская экономика адаптируется к экстремальным условиям войны и может стать более устойчивой после ее завершения. Одной из реакций на текущие вызовы является девальвация национальной валюты, которая способствует перенаправлению потребительского спроса на продукцию отечественных производителей.

Об этом заявила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время четвертого бизнес-форума Ukraine Resilience, который проводится Люксембургско-Украинской торговой палатой (LUCC) в Люксембурге, передает «Интерфакс-Украина».

Девальвация способствует поддержанию внутреннего производства

«Украинская экономика прежде всего руководствуется стабильным внутренним потреблением. Начавшаяся в прошлом году девальвация валюты на самом деле помогает направить этот спрос больше на отечественных производителей, и с ростом расходов из-за дефицита электроэнергии именно так работает иммунный ответ», — заявила она.

Зыкова подчеркнула, что в вопросе восстановления разрушенного российским полномасштабным вторжением речь идет о более разумном восстановлении: с более быстрыми системами транспортных коридоров, оцифрованной таможней, резервными маршрутами поставок, а также с построением распределенной генерации, мобильных генерирующих установок и усилением взаимосвязи с европейскими узлами.

Финансовая устойчивость

«Несмотря на войну банковская система ликвидная, международное финансовое сотрудничество расширяется, финансовая система более прозрачна, чем была до войны», — отметила заместитель министра финансов.

Она отметила, что, как известно из биологии, организм выживает не потому, что избегает угроз, а потому, что развивает механизмы для выявления, изоляции и нейтрализации таких угроз, и чем сильнее патоген, тем активнее и сложнее будет иммунный ответ.

«Когда угроза возрастает, устойчивость развивается и становится почти аутоиммунной. Итак, мое мнение заключается в том, что экономическая система Украины, столкнувшись с экзистенциальной угрозой, развила то, что я бы назвала институциональным иммунным ответом. Развитая иммунная система фактически выявляет угрозу на ранней стадии, быстро мобилизует ресурсы и запоминает шок, чтобы следующая реакция была умнее, быстрее и сильнее. То же касается и украинской экономики», — считает Зыкова.

Она добавила, что такая устойчивость украинской экономики и финансовой системы — не чистая удача, не рефлекторная реакция, а преимущественно скоординированный, основанный на правилах иммунный ответ.

«Чем больше давление, тем точнее становится реакция. И со временем это создает нечто очень важное для партнеров и для стран-партнеров, для доноров и инвесторов — предсказуемость в условиях неопределенности», — подытожила замминистра финансов.

Достижения в финансовой политике

Из последних достижений она упомянула:

предполагаемое выполнение бюджета;

открытие новой 4-летней программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ);

продолжение укрепления антикоррупционных институтов;

прогресс в расширении цифровых государственных услуг, улучшении корпоративного управления государственными предприятиями и государственными банками.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины установил на 4 марта официальный курс гривны по отношению к доллару США на уровне 43,4548 грн/$1, за день он ослаб на 22 коп. и обновил исторический минимум;

В целом, с начала года Нацбанк ослабил официальный курс гривны к доллару на 2,6%, тогда как за весь прошлый год — на 0,8%.

