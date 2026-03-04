Для подготовки Украины к следующему отопительному сезону требуется €5 млрд — Зеленский Сегодня 16:30 — Энергетика

Украине необходимо около 5 млрд евро для подготовки регионов к следующему отопительному сезону.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает hromadske.

Никто не расслабляется. У нас есть 6−7 месяцев перед отопительным сезоном на все работы — защитные, строительные. Есть вызов из каждого региона, мы с каждым регионом обсуждаем. Нам нужно около 5 миллиардов евро на эту программу. Большие деньги. Но это вопрос наш, всего государства. В мирное время это, безусловно, было бы вопросом общин", — сказал он.

Финансирование планируют обсудить на «энергетическом Рамштайне»

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что привлечение такой суммы планируется обсудить во время встречи «энергетического Рамштайна».

Шмыгаль отметил, что в настоящее время основное внимание сосредоточено на восстановлении оборудования основной генерации, усилении защиты объектов критической инфраструктуры, создании резерва важного оборудования и запасов газа. Украина хочет иметь «троекратный запас» оборудования, отметил министр.

Регионы готовят планы устойчивости

Секретарь СНБО Рустем Умеров отметил, что в согласованных планах устойчивости регионов «должен быть понятный алгоритм: кто отвечает, в какие сроки, за какие ресурсы и как осуществляется контроль выполнения». СНБО обеспечивает координацию на уровне государства, регулярный мониторинг.

Правительство будет обеспечивать защитой от БПЛА и ракет крупные объекты для транзита электроэнергии, добычи и хранения газа. Между тем, регионы должны позаботиться о надлежащей защите подстанций, насосных станций, объектов когенерации, блочно-модульных котельных и новых объектов.

«Нам важно, чтобы каждый глава города, каждый глава области, мы как правительство несли полную персональную ответственность за подготовку областей и городов к следующему отопительному сезону. И за исполнение, неисполнение или несвоевременное исполнение тоже несли эту ответственность», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Во вторник, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ходе которого утвердили планы устойчивости для всех областей и областных центров, за исключением Киева. «На сегодняшний день Киев был не готов — как и на эту зиму. К следующей нужно успеть подготовиться и решить каждую задачу», — подчеркнул Зеленский;

финансировании мер подготовки к следующей зиме, предусмотренных планами устойчивости регионов и городов, составляет 215 млрд грн;

в рамках подготовки к следующей зиме Министерство энергетики сосредоточится на восстановлении разрушенной россиянами генерации, защите транзита электроэнергии и газа и создании трехкратного запаса энергооборудования, сообщал министр энергетики Денис Шмыгаль.

