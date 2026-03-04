0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу

Энергетика
40
Электричество в доме
Электричество в доме
В Украине потребители обязаны каждый месяц передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату даже отключение электроснабжения.

Могут ли отключить свет в 2026 году

Мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который был введен в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад. В настоящее время он действует только на территориях, где продолжаются боевые действия или находятся под временной оккупацией.
В других регионах неуплата счетов может иметь последствия.
Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3 000 грн, если его не платят больше двух месяцев.
Процедура проходит в соответствии с Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ № 312 от 14 марта 2018 года.

Как происходит процедура отключения

Поставщик обязан предупредить потребителя о возможном прекращении электроснабжения не менее 10 рабочих дней до запланированной даты.
В течение этого времени человек может:
  • полностью уплатить долг;
  • заключить договор о реструктуризации;
  • обжаловать начисления.
Если потребитель не согласен с суммой задолженности, он вправе потребовать проверки объемов потребления или правильности расчетов. Также можно обратиться в суд.
Важно: на период судебного разбирательства поставки электроэнергии прекращать не имеют права.

Что с тарифами весной 2026 года

В марте и апреле 2026 года украинцы будут платить 4,32 грн за кВт-ч — тариф остается на уровне зимы.
Для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, до 30 апреля 2026 года действует пониженная ставка:
  • до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн за кВт-ч;
  • свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.
Цена зафиксирована постановлением правительства № 632.
Читайте также
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что до конца весны власти не планируют повышать стоимость электроэнергии, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и потребность в финансировании ремонтов.

Главное для потребителей

Во избежание штрафов и риска отключения важно регулярно передавать показатели счетчика и своевременно оплачивать счета.
В случае финансовых проблем лучше не игнорировать проблему, а обращаться к поставщику для оформления реструктуризации — это позволит сохранить электроснабжение и избежать дополнительных расходов.
По материалам:
Novyny.live
ЭлектроэнергияКоммунальные услуги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems