Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
В Украине потребители обязаны каждый месяц передавать фактические показатели счетчика оператору системы распределения и своевременно оплачивать потребленную электроэнергию даже в условиях военного положения. В случае накопления долга возможно начисление пени и штрафов, а за длительную неуплату даже отключение электроснабжения.
Могут ли отключить свет в 2026 году
Мораторий на прекращение коммунальных услуг за долги, который был введен в марте 2022 года, правительство отменило еще два года назад. В настоящее время он действует только на территориях, где продолжаются боевые действия или находятся под временной оккупацией.
В других регионах неуплата счетов может иметь последствия.
Ранее в Минэнерго объясняли: основанием для отключения может стать долг от 3 000 грн, если его не платят больше двух месяцев.
Процедура проходит в соответствии с Правилами розничного рынка электроэнергии, утвержденными постановлением НКРЭКУ № 312 от 14 марта 2018 года.
Как происходит процедура отключения
Поставщик обязан предупредить потребителя о возможном прекращении электроснабжения не менее 10 рабочих дней до запланированной даты.
В течение этого времени человек может:
- полностью уплатить долг;
- заключить договор о реструктуризации;
- обжаловать начисления.
Если потребитель не согласен с суммой задолженности, он вправе потребовать проверки объемов потребления или правильности расчетов. Также можно обратиться в суд.
Важно: на период судебного разбирательства поставки электроэнергии прекращать не имеют права.
Что с тарифами весной 2026 года
В марте и апреле 2026 года украинцы будут платить 4,32 грн за кВт-ч — тариф остается на уровне зимы.
Для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, до 30 апреля 2026 года действует пониженная ставка:
- до 2000 кВт-ч в месяц — 2,64 грн за кВт-ч;
- свыше 2000 кВт-ч — 4,32 грн за кВт-ч.
Цена зафиксирована постановлением правительства № 632.
Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что до конца весны власти не планируют повышать стоимость электроэнергии, несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме и потребность в финансировании ремонтов.
Главное для потребителей
Во избежание штрафов и риска отключения важно регулярно передавать показатели счетчика и своевременно оплачивать счета.
В случае финансовых проблем лучше не игнорировать проблему, а обращаться к поставщику для оформления реструктуризации — это позволит сохранить электроснабжение и избежать дополнительных расходов.
