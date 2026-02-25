Тарифы на свет могут возрасти — какие цены прогнозируют эксперты Сегодня 09:06 — Энергетика

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры тарифы могут возрасти, говорят эксперты

В Украине в 2026 году могут снова пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения. На фоне сложной ситуации в энергосистеме и масштабных повреждений инфраструктуры эксперты допускают очередное повышение цен.

Об этом пишет издание Новости. Live со ссылкой на эксперта по энергетике Юрия Корольчука.

Каким может быть тариф на свет

По оценкам эксперта Юрия Корольчука, в 2026 году тариф на электроэнергию может возрасти до 5−5,5 грн за кВт-ч. Главной причиной называют значительные повреждения энергетической инфраструктуры и потребность в ее восстановлении.

Аргументация не нова. В предыдущие годы повышение тарифов также объяснялось необходимостью аккумулировать средства на ремонт объектов энергосистемы. Тогда речь шла о десятках миллиардов гривен, которые планировали направить на восстановление.

В частности, ранее глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявлял, что повышение тарифов позволит собрать около 40 млрд грн на нужды энергосектора.

Тарифы на тепло и воду: действует мораторий

В настоящее время тарифы на тепло и воду для населения формально остаются замороженными. Однако эксперты предупреждают: это временное решение.

По словам Корольчука, повышение тарифов на воду уже дважды пытались ввести — в 2023 и 2025 годах. В 2023-м решение остановил президент Владимир Зеленский, отметив неуместность такого шага во время войны. В 2025 году аналогичную инициативу приостановило правительство.

В то же время коммунальные предприятия неоднократно заявляли, что действующие тарифы не покрывают реальные расходы и настаивают на их пересмотре.

На сколько может увеличиться стоимость других коммунальных услуг

После завершения действия моратория цены на тепло и воду могут вырасти как минимум в два раза, считает эксперт. Окончательные решения будут зависеть от экономической ситуации, объемов государственной поддержки и темпов восстановления инфраструктуры.

Для сравнения, в странах Европы тарифы на электроэнергию для населения отличаются в разы: в некоторых государствах цена более чем в шесть раз выше, чем в дешевых. Поэтому вопрос стоимости энергоресурсов остается болезненным не только для Украины.

Ранее мы сообщали , что в Нацбанке Украины заявляли: повышение жилищно-коммунальных тарифов и цен на энергию для населения в Украине неизбежно — это нужно для стабилизации экономики.

