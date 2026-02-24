Какая сумма необходима для восстановления и модернизации энергетического сектора на следующие 10 лет
Общая потребность в восстановлении и модернизации энергетического сектора на следующие десять лет составляет $90,6 млрд.
Об этом сказал министр энергетики Украины Денис Шмыгаль во время презентации пятой оценки причиненного ущерба и потребностей в восстановлении Украины (RDNA5).
По сравнению с предварительной оценкой, нынешняя потребность выросла на 34%.
- $71 млрд (около 80% от общей суммы) необходимы именно для восстановления и модернизации генерационных мощностей.
- $6,4 млрд — потребности теплового хозяйства.
- $5,2 млрд — газотранспортная инфраструктура.
- $4,6 млрд — нефтяная отрасль, включая переработку.
По данным RDNA5, только для быстрого восстановления энергетики в 2026 году необходимо $4,9 млрд.
«Мы хотим не просто восстановить разрушенное, а построить энергосистему, которая будет гарантировать безопасность и устойчивость на десятилетия вперед. Вместе со Всемирным банком Украина начинает работу над обновленной Энергетической стратегией. Она определит новое видение развития сектора и четкую дорожную карту восстановления и модернизации», — сказал он.
Ранее правительство выделило 246,4 млн грн на поддержку работников аварийно-ремонтных бригад, которые в январе этого года восстанавливали украинскую энергетику.
