Еще семь областей представили планы энергоустойчивости в рамках подготовки к зиме

Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Свои решения сегодня представили Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и Одесская области.
«Видим сильные, практические кейсы — от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Самые лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок», — отметил Кулеба.
Что преставили
Практические кейсы — от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Лучшие решения масштабируем на другие регионы.
«Параллельно с ударами по теплоцентралям россия атакует системы водоснабжения и водоотвода. Поэтому принципиальная задача — максимальная автономность каждой области и каждой общины», — написал он.
Четыре обязательных направления
- защита критической инфраструктуры.
- развитие распределенной генерации.
- альтернативные источники питания для критических объектов.
- децентрализация тепловой генерации
«По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой общины должны быть готовы к любым вызовам», — говорит он.
Напомним, в Украине в 2026 году планируют построить до 600 МВт ветровых электростанций.
