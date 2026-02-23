Еще семь областей представили планы энергоустойчивости в рамках подготовки к зиме Сегодня 10:00 — Энергетика

Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Свои решения сегодня представили Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и Одесская области.

«Видим сильные, практические кейсы — от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Самые лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок», — отметил Кулеба

Что преставили

«Параллельно с ударами по теплоцентралям россия атакует системы водоснабжения и водоотвода. Поэтому принципиальная задача — максимальная автономность каждой области и каждой общины», — написал он.

Четыре обязательных направления

защита критической инфраструктуры.

развитие распределенной генерации.

альтернативные источники питания для критических объектов.

децентрализация тепловой генерации

«По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой общины должны быть готовы к любым вызовам», — говорит он.

