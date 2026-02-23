0 800 307 555
Еще семь областей представили планы энергоустойчивости в рамках подготовки к зиме

Энергетика
53
Еще семь областей Украины представили планы энергетической устойчивости в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2026/2027 годов.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Свои решения сегодня представили Черниговская, Сумская, Харьковская, Полтавская, Черкасская, Винницкая и Одесская области.
«Видим сильные, практические кейсы — от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Самые лучшие решения будем масштабировать на другие регионы. Однако некоторые области требуют значительных доработок», — отметил Кулеба.

Что преставили

Практические кейсы — от физической защиты объектов до внедрения децентрализованной тепловой генерации. Лучшие решения масштабируем на другие регионы.
«Параллельно с ударами по теплоцентралям россия атакует системы водоснабжения и водоотвода. Поэтому принципиальная задача — максимальная автономность каждой области и каждой общины», — написал он.

Четыре обязательных направления

  • защита критической инфраструктуры.
  • развитие распределенной генерации.
  • альтернативные источники питания для критических объектов.
  • децентрализация тепловой генерации
«По каждому региону зафиксированы конкретные, верифицированные показатели готовности. Сейчас консолидируем их в единую аналитическую рамку, чтобы координировать действия и быстро масштабировать решения. Следующей зимой общины должны быть готовы к любым вызовам», — говорит он.
Напомним, в Украине в 2026 году планируют построить до 600 МВт ветровых электростанций.
Энергетика
