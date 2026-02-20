0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

EBA призывает НКРЭКУ урегулировать миллиардные долги на балансирующем рынке электроэнергии

Энергетика
17
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к главе НКРЭКУ с призывом комплексно урегулировать задолженность на балансирующем рынке электроэнергии.
Балансирующий рынок работает с 1 июля 2019 года вместе с новой моделью рынка электроэнергии. Через него оператор системы передачи — НЭК «Укрэнерго» — покупает и продает электроэнергию для балансировки производства и потребления в режиме реального времени.

Масштаб проблемы

По состоянию на начало 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК «Укрэнерго» составила около 42 млрд грн. В то же время долг «Укрэнерго» перед участниками превысил 22 млрд грн. По оценке бизнес-сообщества это свидетельствует о системном накоплении взаимных обязательств.
Одной из ключевых причин называют неуплату электроэнергии со стороны потребителей, которые не подлежат отключению, в частности водоканалов, государственных шахт, метрополитенов и отдельных государственных и коммунальных предприятий.
Читайте также
Из-за тарифной несбалансированности у части таких потребителей нет достаточного финансового ресурса для расчетов, а другие пользуются запретом на отключение для отсрочки платежей.
В результате значительная часть должников переходит к поставщику «последней надежды», который обязан законом временно (до 3 месяцев) выполнять эту функцию. Однако на практике он годами обеспечивает снабжение электроэнергией таким потребителям, накапливая долги на балансирующем рынке.

Нагрузка на «Укрэнерго» и генерацию

В случаях, когда прекращение электроснабжения невозможно даже через поставщика «последней надежды», объемы потребления часто учитываются как технологические потери операторов систем распределения. Это приводит к тому, что Укрэнерго недополучает средства и не может своевременно рассчитываться с производителями электроэнергии, фактически становясь вынужденным кредитором отдельных категорий потребителей.
Ситуация осложняется еще и тем, что объекты системы передачи электроэнергии, в частности высоковольтные подстанции и узловые элементы сети, неоднократно подвергались вражеским атакам. Восстановление и защита инфраструктуры требуют значительных финансовых ресурсов. В то же время при значительной задолженности возможности для модернизации и повышения устойчивости сети существенно ограничены.
Читайте также
Негативное влияние испытывает и генерация. Энергогенерирующие компании работают в условиях регулярных атак на производственные мощности и нуждаются в масштабных ремонтах и ​​инвестициях. Недополучение денежных средств с балансирующего рынка замедляет восстановление поврежденных объектов и снижает способность энергосистемы оперативно реагировать на новые вызовы.

Риски для развития маневровых мощностей

В условиях военных рисков особое значение приобретает развитие маневровых и балансирующих мощностей — прежде всего малой газовой генерации и систем накопления энергии (battery storage). Именно балансирующий рынок является основным источником дохода для объектов, обеспечивающих быстрое реагирование на дисбалансы в режиме реального времени.
Впрочем, фактический срок ожидания оплаты за отпущенную электроэнергию сегодня достигает 12−18 месяцев. В таких условиях реализация новых проектов становится экономически невыгодной, инвесторы и финансовые учреждения не готовы вкладывать средства в развитие гибких мощностей.
Читайте также
Поэтому дальнейшее накопление долгов создает риск потери способности качественно балансировать энергосистему в период, когда ее устойчивость и гибкость являются определяющими для безопасности электроснабжения.

Предложения бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация считает, что предыдущие решения по урегулированию задолженности были фрагментарными и не устранили причины проблемы.
Ассоциация предлагает:
  • применить механизмы взаимозачета (клиринга) для погашения части «закольцованных» долгов между участниками рынка;
  • провести аудит перечня защищенных потребителей и пересмотреть подходы к его формированию;
  • разработать системные решения для недопущения новых долгов и финансовой дисциплины.
В ЕБА отмечают, что урегулирование задолженности — необходимое условие для стабильной работы энергосистемы и развития маневровых мощностей в период войны и послевоенного восстановления.
По материалам:
Finance.ua
БизнесЭнергетикаЭлектроэнергия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems