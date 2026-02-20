EBA призывает НКРЭКУ урегулировать миллиардные долги на балансирующем рынке электроэнергии Сегодня 21:30 — Энергетика

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к главе НКРЭКУ с призывом комплексно урегулировать задолженность на балансирующем рынке электроэнергии.

Балансирующий рынок работает с 1 июля 2019 года вместе с новой моделью рынка электроэнергии. Через него оператор системы передачи — НЭК «Укрэнерго» — покупает и продает электроэнергию для балансировки производства и потребления в режиме реального времени.

Масштаб проблемы

По состоянию на начало 2026 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК «Укрэнерго» составила около 42 млрд грн. В то же время долг «Укрэнерго» перед участниками превысил 22 млрд грн. По оценке бизнес-сообщества это свидетельствует о системном накоплении взаимных обязательств.

Одной из ключевых причин называют неуплату электроэнергии со стороны потребителей, которые не подлежат отключению, в частности водоканалов, государственных шахт, метрополитенов и отдельных государственных и коммунальных предприятий.

Из-за тарифной несбалансированности у части таких потребителей нет достаточного финансового ресурса для расчетов, а другие пользуются запретом на отключение для отсрочки платежей.

В результате значительная часть должников переходит к поставщику «последней надежды», который обязан законом временно (до 3 месяцев) выполнять эту функцию. Однако на практике он годами обеспечивает снабжение электроэнергией таким потребителям, накапливая долги на балансирующем рынке.

Нагрузка на «Укрэнерго» и генерацию

В случаях, когда прекращение электроснабжения невозможно даже через поставщика «последней надежды», объемы потребления часто учитываются как технологические потери операторов систем распределения. Это приводит к тому, что Укрэнерго недополучает средства и не может своевременно рассчитываться с производителями электроэнергии, фактически становясь вынужденным кредитором отдельных категорий потребителей.

Ситуация осложняется еще и тем, что объекты системы передачи электроэнергии, в частности высоковольтные подстанции и узловые элементы сети, неоднократно подвергались вражеским атакам. Восстановление и защита инфраструктуры требуют значительных финансовых ресурсов. В то же время при значительной задолженности возможности для модернизации и повышения устойчивости сети существенно ограничены.

Негативное влияние испытывает и генерация. Энергогенерирующие компании работают в условиях регулярных атак на производственные мощности и нуждаются в масштабных ремонтах и ​​инвестициях. Недополучение денежных средств с балансирующего рынка замедляет восстановление поврежденных объектов и снижает способность энергосистемы оперативно реагировать на новые вызовы.

Риски для развития маневровых мощностей

В условиях военных рисков особое значение приобретает развитие маневровых и балансирующих мощностей — прежде всего малой газовой генерации и систем накопления энергии (battery storage). Именно балансирующий рынок является основным источником дохода для объектов, обеспечивающих быстрое реагирование на дисбалансы в режиме реального времени.

Впрочем, фактический срок ожидания оплаты за отпущенную электроэнергию сегодня достигает 12−18 месяцев. В таких условиях реализация новых проектов становится экономически невыгодной, инвесторы и финансовые учреждения не готовы вкладывать средства в развитие гибких мощностей.

Поэтому дальнейшее накопление долгов создает риск потери способности качественно балансировать энергосистему в период, когда ее устойчивость и гибкость являются определяющими для безопасности электроснабжения.

Предложения бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация считает, что предыдущие решения по урегулированию задолженности были фрагментарными и не устранили причины проблемы.

Ассоциация предлагает:

применить механизмы взаимозачета (клиринга) для погашения части «закольцованных» долгов между участниками рынка;

провести аудит перечня защищенных потребителей и пересмотреть подходы к его формированию;

разработать системные решения для недопущения новых долгов и финансовой дисциплины.

В ЕБА отмечают, что урегулирование задолженности — необходимое условие для стабильной работы энергосистемы и развития маневровых мощностей в период войны и послевоенного восстановления.

