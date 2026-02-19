0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как уменьшить отключения света: советы бизнесу

Энергетика
33
Как уменьшить отключения света: советы бизнесу
Как уменьшить отключения света: советы бизнесу
Бизнесу нужно устанавливать солнечные панели в сочетании с системами хранения энергии, чтобы улучшить ситуацию со светом.
Об этом рассказал гедиректор компании YASNO Сергей Коваленко в колонке на NVБизнес.
В частности, он рассказал, что сейчас разговор об энергетике сводится к отключениям и графикам для населения, но есть еще вопрос того, как энергосистема будет проходить летние месяцы.
Коваленко объяснил, что с весны растет производство электроэнергии от солнца.
«В летние периоды доля возобновляемых источников в общей генерации может достигать 15−18%, а в отдельные часы — быть еще выше. Это не меняет систему мгновенно, но оказывает существенное влияние на ее баланс», — подчеркнул он.
В то же время солнечная генерация имеет ограничение — она работает днем, тогда как пиковое потребление электричества приходится на утро и вечер.
«Без накопления часть этой энергии используется неэффективно или создает дополнительную нагрузку на систему. Для бизнеса это означает простую вещь. Инвестиция в СЭС без систем накопления не всегда работает в те часы, когда электроэнергия наиболее нужна», — пояснил Коваленко.
Поэтому советует бизнесу рассматривать установку солнечных электростанций вместе с системами накопления энергии.
«Они позволяют сохранять электроэнергию, производимую днем, и использовать ее в пиковые часы. Это снижает нагрузку на сеть и делает потребление более управляемым», — добавил CEO YASNO.
Также он подчеркнул, что установка систем накопления энергии оказывает системный эффект. Бизнес, который переносит часть потребления с пиковых часов на дневные, помогает энергосистеме балансироваться. Это уменьшает нагрузку на сети и позволяет лучше интегрировать солнечную генерацию в общий баланс.
По материалам:
НВ
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems