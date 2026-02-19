Как уменьшить отключения света: советы бизнесу
Бизнесу нужно устанавливать солнечные панели в сочетании с системами хранения энергии, чтобы улучшить ситуацию со светом.
Об этом рассказал гедиректор компании YASNO Сергей Коваленко в колонке на NVБизнес.
В частности, он рассказал, что сейчас разговор об энергетике сводится к отключениям и графикам для населения, но есть еще вопрос того, как энергосистема будет проходить летние месяцы.
Коваленко объяснил, что с весны растет производство электроэнергии от солнца.
«В летние периоды доля возобновляемых источников в общей генерации может достигать 15−18%, а в отдельные часы — быть еще выше. Это не меняет систему мгновенно, но оказывает существенное влияние на ее баланс», — подчеркнул он.
В то же время солнечная генерация имеет ограничение — она работает днем, тогда как пиковое потребление электричества приходится на утро и вечер.
«Без накопления часть этой энергии используется неэффективно или создает дополнительную нагрузку на систему. Для бизнеса это означает простую вещь. Инвестиция в СЭС без систем накопления не всегда работает в те часы, когда электроэнергия наиболее нужна», — пояснил Коваленко.
Поэтому советует бизнесу рассматривать установку солнечных электростанций вместе с системами накопления энергии.
«Они позволяют сохранять электроэнергию, производимую днем, и использовать ее в пиковые часы. Это снижает нагрузку на сеть и делает потребление более управляемым», — добавил CEO YASNO.
Также он подчеркнул, что установка систем накопления энергии оказывает системный эффект. Бизнес, который переносит часть потребления с пиковых часов на дневные, помогает энергосистеме балансироваться. Это уменьшает нагрузку на сети и позволяет лучше интегрировать солнечную генерацию в общий баланс.
Поделиться новостью
Также по теме
Как уменьшить отключения света: советы бизнесу
В Украине объединили все зимние программы поддержки на одной платформе
Украина может стать хабом для американского сжиженного газа
50 вознаграждений по 200 тысяч гривен: Кабмин вводит ежегодную премию для энергетиков
Украине требуется 9,5 ГВт новой генерации: «Укрэнерго» оценило потребность в инвестициях
Dragon Capital прогнозирует дефицит электроэнергии в Украине на уровне 10% в 2026 году